Presionan diputados a Permanente en caso de desafueros

04 min 00 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 12:52 hrs.

Un grupo de diputados de Morena exigió a la Comisión Permanente aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario para poder procesar los tres casos de desafuero que están pendientes en la Cámara baja.Firmada por 30, los legisladores expresan su rechazo a las argucias para atorar la discusión, tanto de legisladores del partido Morena como de la Oposición."Hemos sido testigos de los pseudo argumentos propios y extraños para entorpecer estos procesos, de mañas y artimañas al estilo de la politiquería para proteger intereses personales y de grupo, que ofenden a las y los mexicanos que reclaman de nosotros un actuar digno y congruente", señalan los legisladores en su posicionamiento."Es por ello que, las y los abajo firmantes, legisladores y legisladoras de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión exigimos a la mesa directiva de la Comisión Permanente, a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y a todas y todos los legisladores de la Comisión Permanente a no poner pretextos, no retrasar, no evadir más y a no obstaculizar por ningún motivo la discusión y aprobación para que la Cámara de Diputados se constituya en un periodo extraordinario como jurado de procedencia y concluya con este pendiente que tenemos con todas y todos los mexicanos", exigen en su escrito.Señalan que en la Comisión Permanente se ha evitado convocar a un periodo extraordinario donde se pueda discutir, sin dilación, los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como el dictamen en relación al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, personajes señalados por la FCDMX y la FGR respectivamente, por actos constitutivos de delitos graves."Situación que provoca un hecho deshonroso que evita que las víctimas puedan acceder a la justicia pronta y expedita que establece nuestro artículo 17 constitucional", indica el texto.Lorena Villavicencio, una de las firmantes, manifestó que pareciera que hay un "forcejeo pactado" en la aprobación del extraordinario, para proteger a Mauricio Toledo."No solo para no lastimar la alianza con el PT. Recordemos que Toledo fue exonerado por Mancera en su periodo como Jefe de Gobierno, y también avaló muchas reformas en esta legislatura, a través del Partido Verde luego PT."Ahí hay mano guinda, pero sin pruebas son meras especulaciones", afirmó la legisladora de Morena.Dijo que para algunos Toledo es aliado de Morena, pero no para los que firman la carta."Lo formal es que la oposición está protegiendo al fiscal de Morelos. Y lo real es qué hay pactos previos con Toledo, más allá de PT", manifestó.Dijo que es una vergüenza para Morena que, por un lado se promueva una consulta pública contra la impunidad y, por otro, se le otorgue la impunidad a dos diputados federales y un fiscal.En el resto de la carta, los diputados de Morena señalan que el fuero a los legisladores es para salvaguardar la libertad de expresión manifestada en el desempeño de sus cargos, no como privilegio personal."Así, el fuero constitucional no representa un privilegio; ni mucho menos es sinónimo de impunidad".Sobre el tema del fiscal de Morelos, señalan que es de suma importancia definir si, como servidor público encargado de la procuración de justicia, goza de fuero constitucional o no."En su función tampoco puede extralimitarse ni actuar bajo un manto de protección distinto a la de cualquier funcionario", se indica."Las y los legisladores congruentes con la legalidad, seguiremos insistiendo en convocar a un segundo periodo extraordinario, así quedó plasmado en la iniciativa inscrita ante la comisión permanente desde el pasado 29 de julio."Estamos en desacuerdo con la justicia selectiva fomentada por un puñado de legisladores irresponsables, a quienes los exhortamos a quitarse la máscara para que la gente les identifique como lo que son, cómplices de la impunidad y la corrupción", acusan.Advierten que será en la sesión presencial de la Comisión Permanente, que se prevé para este 9 de agosto, donde se discuta la iniciativa y ahí se evidenciará quiénes están del lado de la impunidad y la corrupción.Entre los 30 diputados que firman la carta están Laura Imelda Pérez Segura, Alfonso Ramírez Cuéllar, Rosalba Valencia Cruz, Carmen Medel Palma, Marco Antonio Medina, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Julieta Kristal Vences Valencia y Rubén Cayetano García.También Aleida Alavez, Lorena Villavicencio, Leticia Díaz Aguilar, María Beatriz López Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Alejandro Carvajal Hidalgo, Irma Juan Carlos, Víctor Gabriel Varela López, Rocío Villarauz Martínez y Alfredo Vázquez Vázquez, entre otros.