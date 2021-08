Privilegia Tabasco red de Macuspana

03 min 00 seg

Benito Jiménez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque no está en la ruta del Tren Maya, Macuspana, tierra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió este año 320 millones para la reconstrucción de su red carretera, más que el resto de los municipios del Estado.Además, las obras de mantenimiento, reparación y reconstrucción estarán listas "antes de que termine el año", según lo prometió el Gobernador morenista Adán Augusto López.El monto asignado a Macuspana contrasta con los recursos otorgados a otros municipios del Estado, incluidos los de la ruta del Tren Maya.Tan solo en el periodo de noviembre de 2019 a septiembre de 2020, la Junta Estatal de Caminos invirtió en total 244.8 millones de pesos para 23 caminos en diversos municipios.Dolores Gutiérrez, diputada local por el PRD, advirtió que la infraestructura carretera de la región por donde está contemplado el paso del Tren Maya está en el olvido."Es una zona muy olvidada y totalmente desatendida por los gobiernos estatales. No es un problema de esta Administración sino que se viene arrastrando."Prometieron que al tener un Presidente y un Gobernador del mismo partido a Tabasco le iba a ir muy bien, pero eso no se está viendo, no se ve la transformación de una anquilosada infraestructura urbana en Tabasco", dijo a Grupo REFORMA.En contraste, en Balancán, Municipio que será paso del Tren Maya, aún está inconclusa la carretera El Triunfo-Chablé, reconoció el Gobierno del Estado.Un tramo de 11.2 kilómetros de esa vía fue inaugurada en julio de 2020 por el Gobernador Adán Augusto López, con una inversión de 54 millones de pesos.El 18 de agosto el Mandatario afirmó que las dos primeras etapas de 24 kilómetros están terminadas y que aún está en proceso de construcción un tramo de otros 50 kilómetros.En julio pasado el Gobierno federal accedió a que Tabasco utilizara un "sobrante" de 205 millones de pesos de una inversión federal de 2 mil millones de pesos, de los cuales 501 millones fueron para atender la red federal y mil 500 para los caminos estatales, principalmente de Comalcalco, Tacotalpa y Tenosique, este último sí es paso del Tren Maya.Otros municipios de Tabasco registraron inversiones menores a Macuspana, por ejemplo Paraíso tendrá 180 millones de pesos; Cárdenas, 52 millones, y Cunduacán 20.3 millones.En la tierra natal del Presidente, el Gobierno estatal rehabilita la carretera Macuspana-Ciudad Pemex, en el tramo conocido como "El Portón" hasta "La Pitaya", y reconstruye el camino Limbano Blandín-Tepetitán.Además, el Gobernador ya cortó el listón inaugural de la rehabilitación de 3.6 kilómetros de la carretera de Macuspana, en el tramo Villa Benito Juárez (San Carlos)- poblado Aquiles Serdán, con una inversión superior a los 12.5 millones de pesos.PrivilegiosAlgunas de las obras carreteras que se realizan en Macuspana con el presupuesto millonario:TeapaCarretera Villahermosa-Teapa173.8 millones de pesos55 mil habitantesComalcalcoPavimentación asfáltica del camino Centro Tular-Pino Suárez5.5 millones202 mil habitantesCunduacánRehabilitación del tramo Tabasco-La Rampa30 millones126 mil habitantesEmiliano ZapataCaminos cosecheros y obras afines100 millones de pesos20 mil habitantesCentroDistribuidor vial173.8 millones de pesos670 mil habitantesHuimanguilloAmpliación carretera Chontales-Dos Bocas74.4 millones180 mil habitantesJonutaCarretera Frutilla-Los Pájaros22 millones31 mil habitantes