Prolonga IJCF sufrimiento a mamá de Javier

01 min 30 seg

Tania Casillas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El sufrimiento de María de Lourdes Navarro Robles no termina.A poco más de dos semanas de que MURAL evidenció que los restos de su hijo Javier Ángel estuvieron en la morgue dos años, pero a ella nadie se lo informó y lo seguía buscando, no hay avances.El Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, aseguró en ruedas de prensa del 29 de julio, que se comunicaría con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para ver el caso, pero no ha habido progreso.Javier Ángel fue privado de la libertad el 15 mayo de 2019 y dos días más tarde fue localizado en una fosa de Santa Anita; de esa inhumación clandestina sólo quedaban tres personas sin ser identificadas.El joven fue reconocido por su madre, María de Lourdes, el 24 de abril de 2021, luego de que el colectivo de familiares de personas desaparecidas Huellas de Amor, se puso en contacto con ella porque identificaron una fotografía.A la mujer le dijeron que las pruebas de ADN a la cabeza, el torso y las extremidades de Javier, tardarían un mes, pero ya casi se cumplen cuatro y éstas no están terminadas.El Colectivo Huellas de Amor descubrió que la Fiscalía había escrito un oficio donde pedía que las pruebas se hicieran sólo a las extremidades que María de Lourdes reconoció y no a los restos de las 3 personas, pero este papel nunca llegó al IJCF.El director del IJCF, Gustavo Quezada, le prometió a las activistas que acompañan a la madre que pronto habría resultados, aunque no ofreció una fecha. Por el hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio.María de Lourdes sólo pide que le entreguen los restos.