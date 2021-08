Promedia EU, otra vez, 100 mil casos de Covid al día

Estados Unidos tiene ahora un promedio de 100 mil infecciones nuevas de Covid-19 al día, volviendo a un ritmo visto por última vez durante el aumento invernal, otro triste recordatorio de la rapidez con la que la variante delta se ha extendido por el país.A finales de junio, Estados Unidos promediaba unos 11 mil casos al día. Ahora el número es de 107 mil 143.Estados Unidos tardó alrededor de nueve meses en cruzar el número promedio de 100 mil casos en noviembre antes de alcanzar un máximo de 250 mil a principios de enero. Los casos tocaron fondo en junio, pero tardaron unas seis semanas en volver a superar los 100 mil, a pesar de que más del 70 por ciento de la población adulta ha recibido una dosis de las vacunas.El promedio de siete días de muertes diarias por el virus también aumentó, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La cifra fatal se elevó en las últimas dos semanas desde alrededor de 270 muertes por día a casi 500 por día el viernes.El virus se está propagando rápidamente a través de las personas no vacunadas, especialmente en el sur del país, donde los pacientes están invadiendo los hospitales.Las autoridades de salud temen que los casos sigan aumentando si más estadounidenses no se vacunan."Nuestros modelos muestran que si no (vacunamos a más personas), podríamos llegar a varios cientos de miles de casos por día, similar a nuestro aumento a principios de enero", dijo días atrás a CNN la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.El número de estadounidenses hospitalizados con el virus también se ha disparado y la crisis ha empeorado tanto que muchos hospitales vuelven a tener problemas para encontrar camas para pacientes en lugares lejanos.Los funcionarios de Houston dicen que la última ola de casos de Covid-19 está llevando al sistema de salud local a casi "un punto de ruptura", lo que hace que algunos pacientes deban ser trasladados fuera de la ciudad para recibir atención médica, incluido uno que tuvo que ser atendido en Dakota del Norte.El doctor David Persse, quien encabeza el Departamento de Salud de Houston y es el director médico de los servicios médicos de emergencia (EMS), dijo que algunas ambulancias estaban esperando durante horas para entregar enfermos en los hospitales del área de Houston porque no había camas disponibles. Persse dijo temer que esto llevara a tiempos de respuesta prolongados a las llamadas médicas al número de emergencias 911."El sistema de atención médica en este momento está casi en un punto de quiebre ... Durante las próximas tres semanas más o menos, no veo ningún alivio en lo que está sucediendo en los departamentos de emergencias", dijo Persse el jueves.El fin de semana pasado, un paciente en Houston tuvo que ser trasladado a Dakota del Norte para recibir atención médica. Una niña de 11 meses con Covid-19 y que estaba teniendo convulsiones tuvo que ser transportada el jueves desde Houston a un hospital a 274 kilómetros de distancia en Temple.