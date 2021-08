Promete Fede Álvarez trama inesperada en 'No Respires 2'

04 min 00 seg

Mario Abner Colina

"Es una postura fresca de las secuelas, que generalmente no son buenas. Queríamos ser fieles al espíritu de la primera, pero que también pudiera disfrutarse como película única". Fede Álvarez, productor

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Más grande y más espectacular, piensa el productor Fede Álvarez , es la fórmula más socorrida para encarar una secuela fílmica, pero no la mejor.Hace cinco años, el uruguayo que llegó a Hollywood apadrinado por Sam Raimi hechizó a la crítica y la audiencia con No Respires , una mezcla de terror y thriller con personajes amorales.Con un presupuesto de 10 millones de dólares y una recaudación de casi 160 millones, dibujaba el enfrentamiento entre unos delincuentes de Detroit y un anciano invidente, veterano del ejército, a cuya casa irrumpen para robar.Pero la X del mapa del tesoro se trastoca en una casa de pesadillas, cuando los ladrones descubran que El Hombre Ciego (Stephen Lang) era menos víctima de lo que parecía, sino un implacable asesino, secuestrador y violador.A estrenarse el 12 de agosto en cines,, la segunda parte, promete dar lo mismo, sólo en su esencia, aclara Álvarez en una conferencia virtual."Hay algo genérico en este tipo de películas: que sus secuelas tienden a ser predecibles, y los cineastas muchas veces tienen la culpa de ir por el camino fácil y darle a la audiencia exactamente lo mismo, pero más grande, más costoso."Tuvimos mucho cuidado de no ir por ahí, sino desarrollar un concepto inesperado", dice.Rodada en Belgrado, Serbia, No Respires 2 no presenta, como algunos supusieron, al Hombre Ciego dando caza a la única superviviente de la primera cinta, sino aislándose más de la sociedad al lado de una niña por la que se preocupa, Phoenix (Madelyn Grace).Pero las vidas plácidas no existen en Hollywood, y un comando de hombres más peligrosos y preparados que aquellos viejos atracadores, con el combustible de una afrenta del pasado, asedian al anciano, quien peleará de vuelta.¿Qué es el Hombre Ciego? ¿Un villano? ¿Un antihéroe? ¿Un antivillano? ¿Un hombre, sencillamente, de grises, no blanco o negro?"Los personajes son una suerte de forajidos a quienes el sistema les falló, se salen de las normas e inventan sus propias reglas y leyes para sobrevivir. Eso representa la realidad para mucha gente marginalizada", dice Álvarez.En medio de una galería completa de seres repudiables, uno de los jugadores admirables de este proyecto es la sofisticada cámara de Pedro Luque, famoso por La Casa Muda , cinta de terror de culto en una sola toma.Otro, es el diseño sonoro: con hombres acechándose unos a otros en silencio, cualquier rechinido, sonido del viento o crujido de una puerta toman papeles clave."El sonido es un elemento narrativo muy importante en esta película debido a su naturaleza. Es una de las razones por las que esto se debe ver en un cine, donde puedas disfrutar la experiencia de sonido que creamos. Es difícil replicar en casa."En muchos momentos de la historia, (todo es) es el sonido diciéndote qué está pasando. Sumamos a gente muy talentosa al equipo. Aquí el sonido tiene todos los reflectores", acepta Rodo Sayagues.Viejo coguionista de los trabajos de Álvarez (), aquí da un salto a la dirección a pedido de su mentor."Pasarle el manto fue fácil, porque hizo un buen trabajo. La transición de escritores a directores es más suave, porque un cineasta debe ser un buen contador de historias. Muchas veces la gente se preocupa por los aspectos técnicos, pero si tienes un gran director de fotografía en el set, cabezas de departamento, todo llegará a la meta", justifica Álvarez.Si bien dirigir a una niña de 11 años en su ópera prima podría haber supuesto un reto mayúsculo para Sayagues, el novel realizador desecha esa idea y asegura que su energía recayó en otros aspectos."Madelyn hace el 95 por ciento del trabajo. Ha actuado desde los 5 años, ha tomado clases. Y estaba en sintonía con el proyecto. Sorprende lo profesional que es. Lo hizo genial cada día. Venía al trabajo a divertirse, pero al decir 'acción' se transformaba", recuerda Sayagues.