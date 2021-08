Promete Ipejal estudios de enfermos de cáncer

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Siete derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) están a la espera de que se les realice el estudio clínico PET -tomografía que detecta áreas donde se desarrolla el cáncer- debido a que hasta el momento esta dependencia no ha podido facilitar el servicio.Así lo aseguró Héctor Pizano Ramos, director del Ipejal, quien aseguró que en menos de tres semanas buscará concretar una licitación directa con uno de los únicos dos laboratorios en el estado -Chopo o PET Guadalajara- dedicados a realizar estos análisis, para lo que serán asignados 600 mil pesos."Lamento el caso particular de estas siete personas que están en la espera de los estudioS, pero ya estamos resolviendo y esperemos que con la calendarización que hicimos esto no vuelva a pasar", dijo.En días pasados MURAL publicó el caso de un ex agente de tránsito diagnosticado con cáncer de estómago, quien desde abril de 2020 está en espera de poder realizarse el PET.Pizano Ramos precisó que la falta de un plan calendarizado de los procesos de adquisiciones durante administraciones pasadas fue lo que detonó en estas circunstancias, en las que no solo escasearon los estudios clínicos, también los medicamentos."Llevamos cuatro meses resolviendo estos rezagos en Ipejal para que nunca más tenga este tipo de pendiente", afirmó.Dijo que desde su llegada al instituto, en marzo de este año, ha concretado alrededor de 14 licitaciones, la mayoría de ellas asignadas al rubro de salud, y que han servido para la contratación de servicios de especialidades en radiología, traumatología, cardiología y al abastecimiento de medicamentos.