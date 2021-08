Propone EU acelerar proceso de asilo en frontera sur

03 min 30 seg

AP

Hora de publicación: 19:11 hrs.

El Gobierno estadounidense propuso este miércoles cambiar la forma en que se manejan las solicitudes de asilo en la frontera con México para reducir una enorme acumulación de casos que ha dejado a los migrantes esperando años para saber si se les permitirá quedarse en el país.La propuesta llega en un momento en que los arrestos en la frontera sur están rompiendo récords mensuales de 20 años, con más de 200 mil encuentros sólo en julio.De acuerdo con el plan, presentado este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)y que será puesto a revisión pública antes de poder entrar en vigor, los casos de asilo de rutina ya no se remitirían automáticamente al abrumado sistema judicial de inmigración, que es administrado por el Departamento de Justicia, sino que serían supervisados por agentes de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dependiente del DHS.Quienes defienden el cambio lo ven como una forma de ayudar a quienes tienen reclamos legítimos de asilo. Afirman también que permitiría a los funcionarios procesar más rápidamente a las personas que no califican para la protección o que se aprovechan del largo retraso en los trámites para quedarse ilegalmente en Estados Unidos."Las personas que son elegibles recibirán ayuda más rápidamente, mientras que las que no sean elegibles serán expulsadas rápidamente", dijo en un comunicado el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.Actualmente, los tribunales de inmigración tienen una acumulación histórica de aproximadamente 1.3 millones de casos. La Administración Trump trató de abordar el problema imponiendo criterios más estrictos para el asilo y obligando a las personas a buscar protección en México y Centroamérica, así como implementando el programa "Quédate en México", que obligaba a los migrantes a esperar su proceso en ese país.La propuesta del Presidente Joe Biden agilizaría el proceso en un momento en que están aumentando las solicitudes de asilo.Con el sistema actual, las personas que llegan a la frontera o son detenidas por la Patrulla Fronteriza y se identifican como solicitantes de asilo deben pasar lo que se conoce como una entrevista de "miedo creíble". Un oficial de asilo de USCIS determina si cumple con los criterios de alguien que enfrenta persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.Incluso si su solicitud es aprobada, su caso es remitido a un juez de inmigración y pueden pasar años para que se llegue a una resolución.La propuesta se basa en que los agentes de asilo del USCIS con experiencia pueden procesar más rápidamente las solicitudes que bajo el sistema actual.Bajo el plan, a las personas a las que se les niegue el asilo aún podrán pedir a un juez de migración que revise la decisión y apelar en caso de que se les rechace nuevamente. Los defensores de la nueva política creen que algunos con reclamos más débiles pueden ser disuadidos por la negación temprana.El DHS planea contratar a mil oficiales de asilo y mil trabajadores de apoyo para manejar la carga de trabajo que resultará del cambio.El USCIS ya tiene más de 400 mil casos de asilo pendientes.