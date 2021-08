Propone Infonavit flexibilidad en hipotecas

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 14:34 hrs.

Las políticas financieras para hipotecas deben ser flexibles en materia de pagos y reestructuras, porque de lo contrario generan escenarios negativos para los acreditados, dijo Óscar Vela, subdirector general de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit."Cuando una política reguladora o el diseño de un producto no genera espacios para hacer reestructuras o para adaptarse a nuevas circunstancias y poder reaccionar a lo que verdaderamente las familias pueden pagar u ofrecer como solución."No tener esa flexibilidad causa un problema mucho mayor", aseveró en su intervención en el "Encuentro de Vivienda y Reactivación Económica; inclusiva, equitativa y sostenible" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Mencionó que dicho impacto negativo está documentado desde la crisis de 2008 y está quedando en evidencia en la crisis generada por la pandemia de Covid-19."Ejemplos como políticas restrictivas que generan desalojos ante atrasos en pagos. Si no hay mecanismos que ofrezcan en tiempo real, soluciones a personas cuando éstas los necesitan, puede ser muy nocivo, entonces, flexibilidad, en todas las políticas en particular en las financieras, más en particular en las de financiamiento de hipotecas", alertó.Asimismo, es necesaria la incorporación de las personas y comunidades en el diseño de productos financieros para la adquisición o mejora de una vivienda, sostuvo Vela."Qué tipo de reestructuras realmente les funcionan, qué tipo de soluciones de créditos, plazos, tasas o condiciones específicas realmente funcionan e incorporar a través de estos grupos de enfoque, realmente escuchar a quienes son los beneficiarios, quienes van a tomar al final las soluciones financieras para que el diseño quede correcto", dijo.Por otra parte, Carlos Martínez, director general del Infonavit, señaló que la vivienda es fundamental para la reactivación económica; sin embargo, sostuvo que la recuperación económica debe darse en un sentido social y sustentable bajo una visión de superación de desigualdades en toda la región de América Latina y el Caribe."Estamos en un punto donde la pandemia nos pone enfrente la posibilidad de ver cómo podemos hacer una política integral vivienda para tomar como principios la optimización de uso de suelos, la protección de la salud, la protección social, el medio ambiente", agregó en su intervención en dicho encuentro.