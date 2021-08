Proponen desarrollo turístico en China

01 min 00 seg

Marco Antonio Mata

Hora de publicación: 17:21 hrs.

En Zhanjiang, China, se ha propuesto un complejo centrado en el ocio y el turismo que alcanzará los 266 metros de altura.La cultura portuaria de la ciudad influyó en el diseño de Zhanjiang Yunhai No. 1, que está conectado con el centro de la metrópoli a través del Puente de la Bahía de Zhanjiang.El diseño de Aedas para el proyecto Zhanjiang Leji Investment Co., Ltd está inspirado en el movimiento de un pez koi que salta y el podio tiene una forma de onda aerodinámica.Con un área total de construcción de 326 mil 315 metros cuadrados, el complejo incluirá hoteles, departamentos con servicios, torres residenciales, calles comerciales y espacios abiertos de ocio.Un podio comercial en el centro del proyecto contará con una instalación de arte digital con incrustaciones. Otras comodidades incluyen una piscina infinita al aire libre, césped escalonado y restaurante en todo lo alto.