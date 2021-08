Protagoniza Nicole Kidman 'Nine Perfect Strangers'

Si mirasencontrarás drama y suspenso. Pero más allá de esa capa hay interrogantes estimulantes, dice la estrella Nicole Kidman."De alguna manera se adentra en algunas de las cuestiones existencialistas más importantes", dice. "¿Qué es la realidad? ¿En qué lugar puedes elegir existir? ¿Podemos alterar eso? ¿Existe otra realidad a la que podamos acceder que tal vez sea una realidad más deseada? "La serie limitada de Hulu que estrena este miércoles es definitivamente ambiciosa, se centra en nueve personas con problemas que asisten a un retiro de bienestar remoto en el norte de California.Kidman interpreta a Masha, el misterioso gurú del spa que tiene un método de tratamiento inusual que involucra sustancias psicodélicas.Los extraños que viven la experiencia incluyen a una escritora de romance infeliz, una ex estrella del fútbol, una pareja divorciada, un hombre gay misterioso y tres miembros de una familia que lloran la pérdida de un cuarto integrante.Su retiro de 10 días se cuenta en ocho episodios, como una especie de historia de misterio al estilo Agatha Christie mezclado con una versión adulta de El Club de los Cinco La serie está adaptada por David E. Kelley y John Henry Butterworth de la novela homónima de Liane Moriarty de 2018.El elenco del programa cuenta con la participación de Melissa McCarthy , Bobby Cannavale, Regina Hall , Samara Weaving y Michael Shannon "Me encantó que hubiera tantos personajes, sentí que eran verdaderamente tridimensionales", dice McCarthy, quien interpreta a la novelista. "Eran complicados y la gente es un desastre. Y pensé que así es la gente real. No conozco a nadie perfecto. No sabría interpretar a alguien perfecto".Algunos de los temas que trata la serie son la adicción, la influencia deformante de las redes sociales, la supresión emocional, el síndrome del impostor y los complicados matices del duelo.Los nueve visitantes, así como el personal del retiro, incluida Masha, están sufriendo de alguna manera."¿Qué harías para aliviar el dolor? ¿Que tan lejos irías?" pregunta Kidman. "Esas preguntas son realmente interesantes para mí, especialmente cuando se presentan en un formato entretenido". Cannavale , quien interpreta a la ex estrella del fútbol, leyó el guión después de haber terminado el libro de 2018 de Michael Pollan "How to Change Your Mind", que explora el potencial terapéutico de los psicodélicos.El actor aprovechó la oportunidad para mostrar otra forma de tratar la depresión."Hemos tratado a las personas de la misma manera durante años. Y hemos estado ignorando esta forma alternativa de tratarlo ", dice. "Quizás las personas que nunca han oído hablar de esto digan: '¿Es eso real?' Y harán una pequeña inmersión en su teléfono y dirán: 'Dios mío, es real' ".McCarthy y Hall, quien interpreta a la divorciada reprimida, se sintieron atraídos por el mensaje del programa de apreciar el desorden de la vida y atravesar los retratos excesivamente procesados, fabricados y editados de las personas en las redes sociales."Creo que una vez que reconoces el defecto en otra persona, puedes ver el defecto en ti mismo y ese defecto puede volverse hermoso", dice Hall. "Tan pronto como puedas ver la belleza en el defecto de otra persona, entonces no tienes que mirar el tuyo tan mal".La serie llega en un momento oportuno para hablar sobre la salud mental, con los bloqueos de la pandemia que hacen de la depresión y el aislamiento un problema cultural, y los Juegos Olímpicos traen el bienestar mental a un primer plano."Creo que el último año y medio nos ha brindado maravillosas oportunidades para reflexionar y para sentarnos realmente con lo que hemos estado haciendo", señaló Hall. "En esa pausa, la gente puede decir: 'Está bien para mí ser honesto. Está bien no estar bien '. No solo está bien no estar bien, está bien decir que no estoy bien ".El programa se desarrolla en una parte remota de California, la filmación tuvo lugar en la ciudad costera de Byron Bay, en el sureste de Australia, esta "burbuja mágica donde no había Covid", dijo McCarthy.