Prueba de fuego para Atlas femenil

El Atlas tiene este sábado una oportunidad inmejorable. Recibe a los Tigres, y en caso de ganar treparía al liderato general en el Grita México A21 de la Liga MX Femenil. Los números marcan favorito a Tigres, pero el técnico del Atlas, Fernando Samayoa, se despoja de la etiqueta de víctimas."Nunca nos vamos a victimizar antes de un partido, los partidos hay que jugarlos, ni a favor ni en contra, será un partido complicado, duro, de cero errores, tiene que ser un partido que raye en lo perfecto, ya lo hemos logrado, entonces imposible no es, en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos que emparejar las situaciones, y cuando vemos que un equipo tiene muy buenas individualidades priorizamos más el juego en conjunto, no cambiaremos, lo hemos trabajado 3 años y medio, y los partidos hay que jugarlos respetando al rival y entregando todo", ha dicho el entrenador.Por el momento, las Rojinegras cuentan con 9 puntos, los mismos que su adversario de este mediodía pero que por su mejor diferencia de goles (11 por 5 de las tapatías) supera no solamente a las tapatías sino al América que está ubicado en el segundo sitio.Las Rojinegras vienen de alcanzar su triunfo 70 en la historia de la Liga Femenil, luego de superar 3-0 al FC Juárez en la frontera.El partido de este sábado que se jugará en las instalaciones del CECAF tiene también otro atractivo, y será el duelo entre las goleadoras del torneo, Alison González, del Atlas, y Katy Martínez, de los Tigres. Alison por el momento encabeza el liderato del goleo individual con 5 anotaciones, pero Martínez la acecha con 4 goles a su favor, por lo cual hoy la batalla en el ataque de cada equipo estará centrado en ambas delanteras.Otro punto importante en el esquema de Samayoa es que no solamente Alison González ha tenido presencia en el resultado, sino también Paola García, quien ya suma 3 goles.Además, Samayoa sabe que su atacante Adriana Iturbide cada vez muestra más señales de recuperación, y por lo pronto ya van 2 partidos en los cuales le da más minutos en el segundo tiempo. En el juego de la fecha 3 ante Bravas de Juárez, "Boyi" estuvo cerca de reencontrarse con el gol con un remate de cabeza que se estrelló en el poste, lo que habla de que ha retomado la confianza.La misión por alcanzar la cumbre del certamen no será sencillo, ya que el Atlas se topa con uno de los rivales más fuerte no solo del torneo sino de los que ha tenido desde el arranque de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017. Uno de los partidos recordados es la serie de los Cuartos de Final en el Apertura 2018, cuando Tigres eliminó al Atlas al vencerlo con un marcador global de 4-1.Actualmente, además de ser el primer lugar del torneo, es el equipo más ofensivo con 12 anotaciones, y la muestra más reciente quedó de manifiesto en el marcador de escándalo que le propinó al Necaxa al vencerlo por 8-1.