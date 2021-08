PuntoG

SUENAN MEXICANOS PARA PREMIOS DE TEMPORADA



La nueva película de Guillermo del Toro, "Nightmare Alley", ni siquiera se ha estrenado (tiene fecha tentativa para diciembre) y ya figura en la lista de los pronósticos tempranos para la próxima temporada de premios. Esto porque los expertos cinéfilos creen que el tapatío hizo algo excelso. Competirá, auguran, con "CODA", en la que participa Eugenio Derbez.







NO SEDUCE DISNEY AL 'CHAVO DEL 8'



Pues que siempre no, los derechos del "Chavo del 8" continuarán bajo el resguardo de la familia Gómez Fernández y no serán vendidos a Disney, como se había estado rumorando. Resulta que esa negociación nunca estuvo sobre la mesa y todo se mantendrá igual. Buena fuente lo asegura.







ENOJA 'LA JOSA' A SUS FANS



Ahora que María José compartió una foto besándose con Miguel Bosé (gran detractor del coronavirus) tras una interpretación juntos en el programa "La Voz...", se le fueron a la yugular fans que le hacen ver a la cantante cómo está la ola de Covid-19 en México y ella no sigue medidas de sana distancia. ¡Aguas, Josa!







