Que pida Rector cita.- Alfaro

Francisco de Anda

Hora de publicación: 12:53 hrs.

El Gobernador Enrique Alfaro reiteró hoy su disposición a platicar con el Rector de la UdeG, Ricardo Villanueva.En entrevista, tras inaugurar Expo Mueble, el titular del Poder Ejecutivo advirtió que él está en condiciones de reunirse con el funcionario universitario, si éste le solicita una audiencia.Esto luego de las diferencias que han quedado de manifiesto entre la Casa de Estudios y el Gobierno del Estado por la decisión de Alfaro de apoyar la reorientación de 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente, en Tonalá."El Rector puede pedir una cita y será recibido el día que guste, sabe que no tiene problemas conmigo", reiteró el Mandatario.Cuestionado sobre la estrategia que anunció ayer el Rector para recabar 140 mil firmas de apoyo a la construcción tanto del museo como del hospital, el Gobernador sentenció que no intercambiará mensajes a través de los medios de comunicación."La verdad yo no mando mensajes ni por los medios ni de otras formas", aseguró.Ayer, la UdeG y el Hospital Civil de Guadalajara lanzaron una cruzada en defensa del presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales y del Hospital de Oriente.Además de trabajar bajo protesta, recabarán firmas para una carta que enviarán al Gobernador del Estado.