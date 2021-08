¿Qué tiene de malo que Ejército reparta juguetes?, cuestiona

00 min 30 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 09:15 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que qué tiene de malo que el Ejército reparta juguetes a niños, luego que su Gobierno asignó a las Fuerzas Armadas trasladar mercancía decomisada a comunidades pobres y regalarla en el "Tianguis del Bienestar"."Entonces este pasquín del conservadurismo titula, no, suma Ejército tarea de repartir juguetes. Y vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, ¿qué tiene de malo que el Ejército entregue juguetes en las zonas pobres? ¿Qué no va el Ejército a ayudar cuando hay inundación? ¿Qué no es una labor humanitaria?"¿Saben qué es el juguete para el niño? Es como el trabajo para los adultos, nada más que eso no lo van a entender los que tienen endurecido el corazón, eso no lo entienden", señaló en conferencia matutina.REFORMA publicó que esta labor para el "Tianguis del Bienestar" es realizada por elementos del Ejército, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).También participan funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Función Pública (SFP) y los Gobiernos estatales."Esto es porque en el Tianguis del Bienestar participan muchas instituciones y se llevan mercancías, telas, zapatos a la gente más pobre de México y se llevan también juguetes que se decomisan en las aduanas, para los niños."Entonces participa la Secretaría de Seguridad, participa la Secretaría del Bienestar, los Gobiernos de los estados, en este caso de Guerrero, los presidentes municipales y también el Ejército, que ayuda", confirmó.