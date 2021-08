Quebraría Ipejal en 2025. pero no indagan desfalcos

Martín Aquino

Hora de publicación: 16:30 hrs.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) se quedaría sin dinero para pagar jubilaciones a partir del 2025, de acuerdo con un estudio; en tanto, presuntos desfalcos que se han cometido contra ese organismo, ni siquiera son investigados.Contratado por el Ipejal, Francisco Miguel Aguirre llevó a cabo un estudio actuarial, con datos hasta el 31 de diciembre de 2019, que muestra la crítica situación del organismo y el panorama complicado que se avecina si no se realiza una reforma a la legislación de pensiones del Estado.Al exponer el estudio este viernes ante diputados locales, el experto explicó que, desde hace cuatro años el gasto del Instituto está por arriba sus ingresos, por lo que debe recurrir a sus reservas económicas que ascienden a 38 mil millones de pesos."El problema es que en 2029 se termina la reserva", afirmó tras referir que, en 2020 el gasto en pensiones fue de 9 mil 500 millones, mientras que el ingreso por aportaciones de trabajadores y patrones fue de sólo 7 mil 200 millones de pesos.Aseguró que, con el panorama de las finanzas del organismo, a partir del 2025 el Gobierno de Jalisco estaría obligado a subsidiar al Ipejal con 2 mil millones de pesos, cifra que en 2026 tendría que ascender a 5 mil 700 millones porque el ente público se habría quedado sin reserva de recursos.Hasta 2019, de acuerdo con Aguirre, el Instituto tenía 122 mil afiliados en edad promedio de 43 años y sueldo de 15 mil, así como 37 mil jubilados y 6 mil 300 personas con derecho a jubilarse.Ante esa situación, Aguirre advirtió de la necesidad de una reforma legal al sistema de pensiones, previendo incrementar las cuotas y aportaciones de manera gradual, por ejemplo."Tiene una ventaja el Ipejal muy grande, que todavía tiene dinero; si la reforma se hace a tiempo puede ser que Ipejal sobreviva. Digo, Ipejal siempre va a vivir, siempre va a existir, pero subsidiado si no se hace nada", apuntó el experto."¿Qué hay que mover? Años de cotización, edad de retiro, salario regulador, topes a las pensiones, que las pensiones aumenten con la inflación, elevar el monto de las cotizaciones, fundamentalmente los trabajadores", agregó.MURAL publicó el 1 de agosto que, entre 2018 y el 7 de julio de 2021 el Ipejal presentó 13 denuncias contra funcionarios y ex servidores públicos de ese organismo por presuntos desfalcos, pero en cinco de esos recursos legales el Ministerio Público decidió no investigar.En su momento, el director general jurídico del Instituto, Rodrigo Moreno Trujillo, sostuvo que los elementos de prueba fueron considerados insuficientes, de ahí que la autoridad se abstuviera de proceder con la investigación en cinco denuncias.