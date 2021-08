Querían matarme.- 'Kino' Díaz; sospecha de ex pareja

02 min 30 seg

Noé Magallón

Hora de publicación: 15:04 hrs.

En una transmisión en su cuenta de Facebook, Héctor "Kino" Díaz aseguró que los sujetos que lo agredieron el domingo querían matarlo, y que sospecha que su ex pareja está detrás de todo.El comediante mantiene un conflicto legal con su esposa desde el año pasado, cuando ésta lo denunció por lesiones y por violencia familiar."Yo pienso que alguien los mandó porque la intención era matarme, no robarme, no quitarme la camioneta", dijo "Kino" con la voz dañada por la presión que uno de los causantes ejerció con su pie sobre el cuello.Con la versión del comediante, el supuesto de que todo se originó por un conflicto vial -como se difundió el día de los hechos- estaría descartado."Se me emparejan y uno de ellos me dispara del lado izquierdo, me dio un rozón con una bala de .45 escuadra."Más adelante se detiene, siguiéndome disparando; al final me dio tres disparos en los cuales yo, pues le pego con mi troca", explicó.En ese momento, añadió, las bolsas de aire de su Rav4 salieron expulsadas, lo que lo obligó a salir de la camioneta."Se dejan venir dos personas y me golpean... su intención era matarme. Yo no había podido esclarecer todo esto porque no tenía teléfono, no sé si ellos se robaron mi teléfono, no sé si la Policía se llevó mi teléfono."Cuando estaba en el suelo yo oía que uno le decía al otro 'mátalo' y el (otro) decía 'no puedo, se me trabó'"."Kino" aclaró que el rumor de que había muerto salió de su propio celular, aunque no ha podido establecer quién lo dio a conocer."Mucha gente me ha juzgado; (han dicho) que eso me lo merecía, que por mi relación pasada. La gente no sabe, la gente habla a lo tonto, a lo que ellos piensan, pero no es así, yo jamás he golpeado a mi (ex) mujer."Ella es una treta que tiene y les ha salido muy bien con las feministas que, si de verdad fueran personas que defendieran a la mujer, escucharían a las dos partes, no sólo la de ella".Aclaró, sin embargo, que no está en contra del movimiento feminista."Ella no dice que me mandó asesinar con su amante, ella no dice eso."Yo no estoy en contra de las feministas, estoy a favor, lo que no estoy a favor de las feministas es que lo hagan cuando se les paga, cuando están compradas o cuando hay solo una versión, hay que escuchar las dos...".Por el caso, los presuntos responsables, dos hermanos de 20 y 22 años, serían enviados ante el juez hoy.