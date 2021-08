¿Quién exprime?

Carlos Elizondo Mayer-Serra

en MURAL

3 min 30 seg

¿Hacienda exprime a Pemex o Pemex al erario? Ese es uno de los dilemas centrales que enfrenta, de cara al presupuesto del 2022, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.



Pemex ha ganado mucho dinero con yacimientos tan generosos como en su momento fue Cantarell y sigue siendo Ku-Maloob-Zaap, el cual produce hoy el 38.3 por ciento del total de crudo extraído por Pemex. Pero el erario hubiera conseguido mucho más si Pemex fuera más eficiente. Esto lo sabe Hacienda y siempre ha desconfiado de que la empresa gaste de más y mal.



Pemex es tan grande que puede cometer grandes errores. Uno de los más graves, la ilusión de creer que Chicontepec, un complicado yacimiento para extraer crudo, ubicado en tierras del norte de Veracruz, podía ser rentable. Los técnicos de Pemex convencieron a su director de que ahí estaba el futuro. El proyecto arrancó en 2006. Durante el sexenio de Calderón, quedaron enterrados miles de millones de dólares en esa fantasía para no producir casi nada.



¿Qué hubiera sucedido si el gobierno hubiera licitado el derecho a explotar ese campo? El ganador hubiera sido aquella empresa dispuesta a pagarle más al gobierno por la oportunidad de desarrollar ese yacimiento. Pemex podría haber competido como cualquier otro. Así el gobierno diversificaba el riesgo y aseguraba la mejor rentabilidad posible con la ventaja de que si ganaba un privado y no había petróleo, no le costaba ni un peso al gobierno.



Con frecuencia se dice que Pemex está muy endeudada y que ello es resultado de la enorme carga fiscal impuesta por Hacienda. Lo primero es cierto. Lo otro, no del todo. En los grandes campos petroleros, el ingreso de Hacienda pudo haber sido mucho mayor de haber sido mejor explotados por Pemex. En otros campos, la carga ha sido mayor que la utilidad de Pemex, aunque los altos costos de la empresa explican parte importante del problema.



La deuda adicional acumulada de Pemex del 2000 al 2014 alcanzó casi 880 mil millones de pesos. Enorme cantidad de dinero, pero no fue suficiente ni para cubrir las pérdidas acumuladas de Pemex Refinación para ese mismo periodo que ascendieron a poco más de un millón de millones de pesos.



Las actividades industriales de Pemex han sido una máquina de quemar dinero. En lo que va de esta administración, Pemex Transformación Industrial ha perdido poco más de 734 mil millones de pesos.



La obsesión del gobierno actual es tener más refinerías bajo la lógica de que si la gasolina se produce en México no dependeremos de su precio internacional. Es una conclusión equivocada pero común. Aunque Pemex produjera toda la gasolina que el país consume, debería de venderla al precio internacional, el llamado costo de oportunidad, pues de lo contrario destruye valor. Para colmo, Pemex, entre más produce gasolina más dinero pierde, aun vendiéndola al precio internacional, como sucede hoy.



Además, Hacienda se volvió una laxa recaudadora al depender del gran flujo de recursos petroleros. En el año 2008 el 44 por ciento de los ingresos del gobierno provenían de Pemex. Hoy, apenas el 14.5.



Cuando el dinero llega fácil, es común gastarlo mal. Hacienda ha tolerado caprichos presidenciales, como el tren interurbano México-Toluca, el cual nunca se debió de haber aprobado con las reglas costo-beneficio de la propia Hacienda. Inicialmente iba a costar 38,608 millones de pesos. Ahora dicen que serán 99,909 millones, pero la factura seguirá creciendo. Las principales obras de AMLO muy probablemente terminarán así: con sobrecostos e infinitos atrasos. Una pesadilla para el erario.



Hacienda tendrá aún más dificultades que en el pasado para extraerle a Pemex la renta petrolera que es propiedad de la nación. AMLO quiere apoyarla por lo que le transfiere miles de millones de pesos para quemarlos, refinando crudo y en proyectos no rentables. No se vislumbra una relación fácil entre Pemex y Hacienda.







@carloselizondom











Carlos Elizondo Mayer-Serra, politólogo (Oxford) e internacionalista (El Colegio de México), se ha dedicado a investigar la tensión que existe entre lograr gobernarnos democráticamente y crecer económicamente. Su más reciente libro, Los de adelante corren mucho: Desigualdad, privilegios y democracia, discute esta tensión para el caso del continente americano. Es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.