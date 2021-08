Quiere MC imponer curso a candidatos

Martín Aquino

15:57 hrs.

Para ser candidato en Jalisco, los aspirantes podrían ser obligados a tomar un curso sobre derecho constitucional y administración pública.La diputada de MC, Rosa Alba Ramírez Nachis, propuso al Congreso local reformar el Código Electoral para que, quienes aspiren a un cargo de elección reciban capacitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), pues eso presuntamente les permitiría realizar un trabajo con eficiencia, imparcialidad y honradez.En caso de que el Legislativo avale la iniciativa emecista, el IEPC tendría que impartir cursos de capacitación o especialización a los candidatos electos, según el cargo en el que habrán de desempeñarse si ganan los comicios, principalmente en derecho constitucional y administración pública.Además, se establecería que, para registrar un candidato ante el Instituto, la solicitud deberá presentarse junto con una carta compromiso donde se establezca que el aspirante asistirá a un curso de capacitación o especialización, y deberá acreditarlo.Para que el Consejo General del IEPC pueda calificar y declarar la validez de la elección de Gobernador, diputados de mayoría relativa y plurinominales, y munícipes, se tendría que revisar que los candidatos hayan cumplido con presentar una constancia de haber tomado el curso de capacitación."(Se propone) que quienes resulten electos en los cargos de representación popular una vez que reciban su constancia de mayoría y previo a que asuman el cargo, se comprometan a recibir cursos de capacitación en derecho constitucional y administrativo, gestión pública y otros conocimientos", indicó Ramírez Nachis en su iniciativa.La intención, apuntó la legisladora, es que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias que respalden su actuación para el mejor desempeño de las funciones, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, legalidad, imparcialidad y honradez."Gobernar no es tarea fácil, implica una gran preparación, compromiso con el conocimiento, no sólo de política sino de otras disciplinas: filosofía, ética, historia o derecho. No obstante, en la época contemporánea, muchos aspirantes a los cargos públicos aun siendo incapaces y faltos de preparación, se consideran aptos para ocupar los cargos de Gobierno", afirmó la diputada de MC."Lo preocupante es que efectivamente, (los cargos) los obtienen sin merecerlos, dando por resultado múltiples situaciones de corrupción: ineptitud, negligencia, nepotismo, usurpación, etcétera", acotó.