Quieren compromisos contra cableado aéreo

Martín Aquino

Dos de los 125 Municipios de Jalisco son los únicos que han mostrado interés en combatir el cableado aéreo que padecen; ante ello, desde el Congreso local se busca armar un plan para atender el problema comprometiendo a autoridades, empresarios y Comisión Federal de Electricidad (CFE).En mayo, a petición del diputado emecista Javier Romo, el Legislativo aprobó solicitar a las 125 Ayuntamientos de la entidad limitar la colocación de cableado aéreo e incentivar el subterráneo por parte de empresas de telefonía, cable e Internet, con la intención de mejorar la imagen urbana y garantizar mayor seguridad a ciudadanos.Sin embargo, el legislador advirtió que sólo en Guadalajara se ha autorizado el diseño de un proyecto para el retiro gradual del cableado aéreo, y Zapopan ha mostrado interés en llevar a cabo acciones similares; pero no ha ocurrido los mismo en el resto de los Ayuntamientos."Guadalajara aprobó diseñar un proyecto integral para el retiro gradual de cableado, tengo también la intención de regidores de Zapopan para comenzar con los trabajos de esto y que ellos hagan lo mismo en su Municipio", comentó Romo."Ahorita los Municipios están más interesados en el tema de entrega-recepción (por cambio de Gobierno), esa es la verdad, están atendiendo ese tema; y este (el cableado) no es un tema sencillo, realmente es un tema complejo, yo creo que no le ven por dónde, no han ni siquiera pensado en los temas", añadió.Ante esa situación, desde el Congreso, el diputado emecista alista un foro que se realizaría el 30 de agosto, donde buscarían armar un plan para cambiar el cableado aéreo por subterráneo, comprometiendo a autoridades municipales, empresarios de telecomunicaciones y CFE."Es un foro incluyente en el que buscamos tener a todos los involucrados con el tema del cableado que tenemos en la Ciudad; el objetivo sería invitarlos a ver los 'cómo sí' para construir una infraestructura urbana pensada a 20 o 30 años (...), en donde podamos gozar de calles visualmente atractivas, seguras e incluyentes", apuntó Romo."Y en donde los cables puedan ir por abajo, que sean subterráneos; en este foro se verían los 'cómo sí', (...) y poder concluir con la elaboración de un plan maestro que comience con la intervención en los primeros polígonos de la Ciudad, para que arranquemos esto junto con los Municipios (...) y se pueda tener el cableado subterráneo", acotó.El legislador refirió que, vía Transparencia, solicitó a Ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara información sobre los ingresos que han obtenido entre 2019 y 2021 por concepto de instalación y uso de espacio público para cableado aéreo y subterráneo operado por empresas de telecomunicación, pero sólo Tlaquepaque reportó obtener 420 mil 952 pesos, y Zapopan 4.3 millones.Detalló que actualmente los Ayuntamientos cobran anualmente tres pesos por metro lineal para la colocación de cableado aéreo, mientras que por el subterráneo el costo es de cinco pesos; ante esa situación, por lo que se buscaría que en este último se contemplen incentivos para su instalación.