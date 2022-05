'Quieren sacarme del camino', dice Laura Fernández

02 min 30 seg

Erika Hernández

Hora de publicación: 21:57 hrs.

PLAYA DEL CARMEN.- "Nos han puesto piedras, nos han tratado de sacar del camino", reclama la candidata de la alianza PRD-PAN, Laura Fernández, a tres días de concluir su campaña a la gubernatura de Quintana Roo.Para la ex Alcaldesa de Puerto Morelos, la contienda se ha convertido en una elección de Estado por el uso del Ayuntamiento de Cancún, del que su contrincante, Mara Lezama, era Edil, y del Gobierno federal."Hemos visto que han querido hacer una elección de Estado, construida desde el Ayuntamiento de Benito Juárez, con Morena, con apoyo del Gobierno federal."Nos han puesto piedras, nos han tratado de sacar del camino, calumniado, denostado, pero aun así nos han fortalecido más", indicó.En entrevista, confió en que esta semana los ciudadanos, los empresarios y demás sectores, razonen su voto, no se dejen intimidar con las amenazas de quitar apoyos nacionales.No dudó que en los próximos días se intensifiquen los ataques en su contra, pues, consideró, ve a su contrincante desesperada."Se percibe desesperación en ese equipo que pensaba que ya todo estaba planchado, y eso puede provocar que vengan también acciones desesperadas, de que quieran arrebatar la elección. Hacemos un llamado al Instituto del estado para que pida vigilancia, que no permita que nadie arrebate la voluntad ciudadana", añadió.Fernández cerró su campaña en Plaza la 28 de Julio, a la que llegaron miles de personas. Estuvo acompañada por la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien pidió a la gente hacer posible reactivar programas que a nivel federal desaparecieron, como las guarderías y el seguro popular."No dejen que el próximo domingo nadie les cambie su decisión por un apoyito, estamos hablando de decisiones que les va a cambiar la vida", afirmó.También la acompañó la senadora Xóchitl Gálvez y una decena de diputados federales, encabezados por Luis Espinosa Cházaro, quien pidió a los asistentes analizar si quieren la seguridad que ha comenzado en Playa del Carmen, done gobierna una panista o los homicidios de Cancún.A unos 10 minutos de ahí, en el Polifórum, Lezama también cerró campaña ante sus simpatizantes. No llegó el Secretario de Gobernación, como se los habían prometido, por lo que decenas de carteles con la frase ¡Bienvenido Adán Augusto! que repartió la ex senadora Luz María Beristáin a asistentes se quedaron en el piso.Llegó el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, y el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador.