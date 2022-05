Quieren ser las Súper Campeonas

Alicia Cervantes espera contribuir con goles en el duelo definitivo ante su ex equipo. Foto: Mexsport

Citlalli Medina

Rayadas o Chivas buscan levantar esta noche el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.Tras el 1-1 en la Ida en el Estadio Akron, el Rebaño intentará sentenciar la serie en el BBVA, que será testigo del desenlace del primer certamen de este tipo en la historia de la liga de mujeres."No podemos a regalar nada, no va a ser fácil y haremos todo para competir y sacar un buen resultado. Vamos a ir a sacar un resultado bueno que nos dé la posibilidad de levantar la copa", dijo el técnico de las Chivas, Juan Pablo Alfaro.El equipo que se adjudique el título será el segundo en levantar el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil, luego de que las Tigres ganaran de manera automática la primera edición en 2021 al ser bicampeonas."Somos conscientes de que no va a ser fácil, pero también para ellas no será fácil. Este equipo viene cerrando fuerte, con buena inercia y esperemos que nos podamos recuperar de la mejor manera posible para llegar a complementar este partido de Vuelta con una buena actuación", añadió el "Pato" Alfaro.En caso de que el global se mantenga igualado en los 90 minutos, el título se definirá en la tanda de penales.Chivas y Rayadas lograron 43 puntos en el Clausura 2022 de la Femenil, que conquistaron las rojiblancas, lo que habla de la paridad de fuerzas."El Monterrey es uno de los equipos fuertes de la Liga, tuvo el torneo pasado el campeonato a su favor, ahora quedaron en primer lugar, juegan bien, están bien dirigidas y en su cancha se hacen fuertes", detalló Alfaro.Para el partido de esta noche, Chivas consideró a 20 jugadoras, entre las que destacan la presencia de Cynthia Rodríguez y Luisa de Alba en sustitución de Isabella Gutiérrez y Leslie Ramírez como alternativas de ataque.Liga Femenil / VueltaRayadas ChivasGlobal: 1-120:06 horas / Fox Sport