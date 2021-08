Quita TEPJF diputación federal a Morena

Arrebatan otras dos diputaciones a Morena

Hora de publicación: 21:02 hrs.

La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó anular cuatro casillas del distrito 03 de la Ciudad de México, con cabecera en Azcapotzalco, por lo que el triunfo de la morenista Gabriela Jiménez, quien había ganado la diputación federal, se revertirá a favor de la panista Wendy González.El Magistrado José Luis Vargas, recientemente destituido como presidente del máximo órgano, propuso a sus pares avalar la decisión de la Sala Regional Ciudad de México de no aplicar una causal de nulidad de casillas, que establece que si un funcionario de mesa receptora no pertenece a esa sección electoral, se invalidará la votación.Esos jueces locales consideraron que dichos funcionarios pertenecían a secciones electorales aledañas y fueron insaculados y capacitados por el INE, por lo que no aplicaba la invalidez.Vargas defendió este planteamiento, argumentando que era momento de modificar o abandonar la Jurisprudencia 13/2002."Lo que aquí se plantea es que, si fueron estas personas insaculadas por el INE, tienen la capacitación y pertenecen a una sección aledaña, es dable pensar que es válida su participación como funcionarios de casilla."¿Por qué razón? Porque de lo contrario, al no haberse presentado las personas designadas en dicha casilla, pues le correspondería conforme a la ley a alguien de la fila que ni siquiera goza de la capacitación que brindó el INE. Al estar en una sección aledaña, pues muchas veces están una casilla en frente, pues me parece que tiene sentido volver a analizar dicho criterio", argumentó.Sin embargo, sus compañeros rechazaron la propuesta, al considerar que la Jurisprudencia es muy clara sobre que la designación de funcionarios de casilla conforme a su sección electoral da certeza a quienes votarán ahí.El Magistrado Reyes Rodríguez aseguró que es una causal que se aplica hace casi 20 años, por lo que cambiarla ahora daría una lectura parcial."(Es) una optimización del mandato de imparcialidad, así como de los principios de certeza y de seguridad jurídica, particularmente considerando la posibilidad de que se perciba que un cambio de criterio en este momento tiene por objetivo beneficiar a algún partido político en lo particular", indicó.De acuerdo con el cómputo final del INE, Jiménez ganó con 89 mil 336 votos, contra 89 mil 70 de González, es decir, 266 votos.Ahora, con la anulación de las cuatro casillas -61B, 61C-1, 162C-1 y 324C-1, la panista quedaría con 88 mil 39 votos y la morenista con 87 mil 869.La Sala Superior confirmó las sentencias de sus salas regionales de Monterrey y Guadalajara de quitar dos diputaciones federales a la alianza Juntos Hacemos Historia para dárselas a la alianza PAN-PRI-PRD en Baja California Sur y al PAN en Nuevo León.En el caso de Nuevo León, los magistrados palomearon la decisión de anular 15 casillas del distrito 3, con cabecera en Escobedo, debido a que los funcionarios no pertenecían a la sección electoral de dichos centros de votación.Originalmente, el candidato de Morena-PT-PVEM, José Luis García Duque, había obtenido 35 mil 306 votos y la abanderada del PAN, Wendy Cordero, 34 mil 932 sufragios.Al anular la votación de 15 casillas, el triunfo se revirtió a favor de la candidata panista.En el caso de Baja California Sur, se avaló la anulación de cuatro casillas, por lo que la abanderada de la coalición Morena-PT-PVEM, Mercedes Maciel, quien había ganado con 71 mil 214 votos, perderá frente al candidato opositor aliancista, Marco Antonio Almendariz, quien había acreditado 71 mil 52 sufragios.Estos tres distritos fueron los últimos en terminar su conteo en junio pasado, por la diferencia tan pequeña entre el primero y segundo lugar.Con estos nuevos resultados, de los 121 distritos que había obtenido la alianza Juntos Hacemos Historia bajaría a 118.