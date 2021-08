Quitan pruebas a burócratas vacunados para volver a oficinas

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 14:45 hrs.

Los burócratas federales con esquema completo de vacunación ya no tendrán que aplicarse una prueba de Covid-19 como requisito previo para regresar a sus oficinas.La Secretaria de la Función Pública (SFP) eliminará el requisito de prueba negativa, que había sido establecido el pasado 30 de julio, en el acuerdo que puso fin a más de 16 meses de trabajo a distancia para la mayoría de los empleados de las dependencias federales.Ello de acuerdo con un proyecto publicado este lunes en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).La aplicación de pruebas Covid-19 previas a la reincorporación a las oficinas fue uno de los reclamos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) para acceder al regreso presencial a labores a partir del pasado 1 de agosto.En la nueva versión del acuerdo de la SFP solo se menciona que, ante riesgo de brotes de contagio en un centro de trabajo, o en caso de que un servidor público presente síntomas de Covid-19, se adoptaran las medidas ya conocidas de trabajo a distancia y horarios escalonados, que siguen vigentes para burócratas vulnerables o aun no vacunados."La Secretaría de Salud determinó que las personas vacunadas después de haber transcurrido dos semanas a la aplicación de la última dosis no serán consideradas población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad, por lo que la condicionante de pruebas de detección de Covid-19 para el retorno presencial a los centros de trabajo de los servidores públicos, deviene innecesaria para los objetivos que demanda el escenario actual del país, en materia de salud, económica y social", se explica en el proyecto."Aunado a ello, la prevención del riesgo de contagio pretendida con dicha medida no es suficiente para garantizar en mayor proporción el derecho a la salud, habida cuenta que la trascendencia de los resultados de estas pruebas como medida para prevenir los contagios, están supeditadas a ciertos factores como la fecha en que se toma la muestra, periodo de evolución del virus y la fecha de exposición a algún contagio".Esta reforma entrará en vigor hasta que el acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.