Raúl Padilla no tiene el control de UdeG.- Villanueva

01 min 30 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En la Universidad de Guadalajara (UdeG), las decisiones no recaen en una sola persona, sino que se toman de forma colegiada y horizontal, advirtió el Rector Ricardo Villanueva al ser cuestionado sobre el control que supuestamente ejerce sobre ella el ex Rector Raúl Padilla."En esta universidad hay una mente colectiva, somos horizontales, todas las autoridades unipersonales tienen un órgano colegiado encima. En esta universidad hay mentes pensantes", afirmó."Querer reducir esta universidad a una sola persona, a un solo hombre o mujer, a un solo grupo político, es ofender a la comunidad más libre".Villanueva reprochó que en el contexto del diferendo presupuestal entre la UdeG y el Gobernador Enrique Alfaro, éste pretenda referirse a Padilla sin mencionar su nombre y acusándolo de no dar la cara."Querer hablar del licenciado Padilla como si fuera un fantasma o algo que está oculto, no", dijo."El licenciado Padilla es un ex Rector que está activo, que sigue prestando servicios y que le ha entregado a la universidad y a la Ciudad proyectos exitosísimos".Villanueva respondió, además, al señalamiento de Alfaro de que espera que la UdeG no se preste al mangoneo de ninguna persona, en alusión al presidente de la FIL."Si algo falta en Casa Jalisco es un colectivo, una mente transversal, una mente colectiva, un Gabinete que sea escuchado, escuchar"."Si para el Gobernador esta forma de mente colectiva es un mangoneo, pues hay que mandar mangoneo a Casa Jalisco. Espero que sean más de dos los que dialoguen en Casa Jalisco", arremetió.El Rector Ricardo Villanueva dijo que si algo falta en Casa Jalisco es una mente colectiva.