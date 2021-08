Rechaza Alfaro más dinero para partidos

02 min 00 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 15:11 hrs.

El Gobernador Enrique Alfaro se dijo en desacuerdo con el dictamen que aprobó el Consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el que se establece una bolsa de 380 millones de pesos para los partidos políticos locales: Futuro y Hagamos.A pregunta expresa de si plasmará ese monto en el Presupuesto de Egresos del próximo año, el Gobernador respondió que buscará revertir el acuerdo a través del Congreso del Estado."Ahí están los resultados y la verdad de la supuesta reforma del entonces diputado (Pedro) Kumamoto para que cada quien saque sus cálculos y se den cuenta de la verdad", dijo Alfaro."Ahora resulta que nos va a salir más caro que antes el sistema de partidos con esa reforma, es verdaderamente absurdo. La respuesta es no, no estoy dispuesto a permanecer inmóvil ante un planteamiento que busca darle más dinero a los partidos, no estoy de acuerdo con eso".Alfaro adelantó que buscará platicar con diputados locales a partir de mañana, a fin de dar marcha atrás al acuerdo de distribución de recursos para partidos políticos locales, el cual calificó como "un despropósito"."Ojalá quede como una lección de cómo se puede construir un castillo de humo de esos personajes que hablan bonito, que dicen las cosas que les gusta oír a algunos y que generan problemas de esta magnitud", reprochó el mandatario."A lo mejor yo no hablo tan bonito como quisieran ni soy tan modosito ni soy tan simpático, pero arreglo los problemas que otros no arreglaron, los problemas que han quedado de manera histórica en nuestra ciudad y en nuestro Estado".El viernes, el Pleno del Consejo general del IEPC aprobó dos bolsas que suman 498 millones de pesos, que serían distribuidos entre partidos políticos locales y nacionales el próximo año.De ese total, más de 380 millones serían para Hagamos y Futuro, mientras que el resto se distribuiría entre MC, Morena, PRI, PAN y PVEM.