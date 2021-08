Rechaza Fibra HD oferta de Fibra Plus

Hora de publicación: 22:05 hrs.

Fibra HD informó que, desde el punto de vista financiero, no es razonable el precio que Fibra Plus propone como parte de la oferta para la compra del 100 por ciento de sus certificados en circulación que pretende llevar a cabo.Este lunes, el comité de Fibra HD analizó y revisó la razonabilidad de los factores de intercambio que Fibra Plus hizo públicos, en un folleto informativo, como contraprestación para los tenedores que participan en la oferta, según un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).Explicó que todos los miembros presentes, salvo aquellos que manifestaron tener un conflicto de interés, determinaron que los factores que pretende proponer en la oferta no son razonables.Este mes, Fibra Plus adquirió el 50 por ciento del Fideicomiso Fundador y de Control (FIFUN) de Fibra HD.Con esta adquisición parcial, Fibra Plus se convirtió en titular de los derechos corporativos y económicos del 50 por ciento del Fideicomiso de Fundadores, los cuales incluyen, entre otros, el derecho a designar al presidente del Comité Técnico de HD.