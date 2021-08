Rechaza Francia moratoria de OMS; aplicará tercera dosis

02 min 30 seg

AFP

Hora de publicación: 10:30 hrs.

En abierto desacato de la moratoria pedida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país administrará una tercera dosis de vacuna anti-Covid para las "personas mayores y más vulnerables" a partir de septiembre."Sí, probablemente se necesitará una tercera dosis, no para todos de inmediato, pero al menos para las personas mayores y más vulnerables", dijo Macron en un video publicado en las redes sociales.Ayer, la OMS pidió a los países una moratoria a las dosis de refuerzo de la vacuna hasta al menos el final de septiembre para permitir que se avance en la inmunización del 10 por ciento de la población mundial y no se sigan acaparando las dosis por los países ricos.El Ministerio de Salud francés señaló que la lista exacta de las personas que podrán recibir la vacuna de refuerzo se decidirá la próxima semana.Actualmente en Francia se recomienda una tercera dosis únicamente a las personas inmunodeprimidas, como por ejemplo aquellas que recibieron un trasplante.Otros países europeos, como Alemania, ya anunciaron que administrarán una vacuna de refuerzo anti-Covid a las personas mayores y vulnerables a partir de septiembre, así como a quienes no hayan recibido el inmunizante con tecnología de ARN mensajero, considerada más eficaz.Israel, uno de los países más avanzados en la campaña de vacunación, comenzó ya a administrar el viernes una tercera inyección a las personas mayores de 60 años.La administración de tres dosis de la vacuna contra Covid refuerza la protección ante la contagiosa variante Delta, según el laboratorio Pfizer, pero no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos o la Unión Europea.Francia enfrenta actualmente una cuarta ola de coronavirus, debido principalmente a esta variante identificada por primera vez en India.Con el objetivo de incitar a la población a vacunarse, las autoridades impusieron desde el 21 de julio un certificado sanitario para poder ingresar a cualquier lugar de ocio o deportivo donde se concentren más de 50 personas.Este certificado que acredita la vacunación completa o un resultado negativo en una prueba realizada en las 48 horas anteriores, entrará en vigor este mes en restaurantes y cafés.Más de 112 mil personas han muerto en Francia desde el inicio de la pandemia.