Rechazan comisión electoral interna del PAN

03 min 00 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 22:32 hrs.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y la diputada Adriana Dávila cuestionaron la integración de la comisión que organizará el proceso interno del PAN.El Consejo Nacional aprobó hoy dicha comisión, que será presidida por Gonzalo Altamirano Dimas.También estará integrada por Lizbeth Mata, Noemí Berenice Luna, Paulina Rubio Fernández, José Espina Von Roerich, Manuel Gómez Morín Martínez del Río y Julio Castillo López."Para empezar, la integración del Comité Electoral debería ser resultado de un proceso democrático y no una propuesta directa del Presidente del CEN", condenó el Gobernador de Querétaro.En tanto, Dávila indicó que no hay visos de imparcialidad con una comisión de cercanos a Cortés."Con esta comisión, es como si Andrés Manuel López Obrador pusiera a Manuel Bartlett al frente del INE", descalificó Dávila en entrevista.La Comisión fue aprobada con 200 votos a favor, 18 en contra y 16 abstenciones.Dávila consideró que el Presidente del partido no debió proponer a los integrantes de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, si es que va a buscar la reelección.Consideró que la sesión del Consejo Nacional era el momento adecuado para pedir licencia, a fin de garantizar que haya piso parejo en el proceso."Por un principio de democracia, se esperaba la renuncia de Marko Cortés."No podemos decir que sea imparcial la comisión, cuando Gonzalo Altamirano fue uno de los panistas que impulsó la candidatura de Marko hace tres años. Tampoco se puede ser imparcial, si las tres mujeres que están en la comisión fueron colocadas en las listas plurinominales por la dirigencia actual y hay otros integrantes que tienen dependencias económicas o políticas", manifestó Dávila, que tiene la intención de contender por la presidencia del partido.Agregó que por ello se le ha pedido a Cortés que deje el cargo, porque en la contienda interna podrá utilizar recursos públicos del partido para viajar a los estados y reunirse con las estructuras, en busca de apoyos para su reelección.El Gobernador Domínguez advirtió que se debe abrir al partido e incluir a todas las corrientes y a ciudadanos que comulguen con sus principios.Luego de que fue suspendida la sesión presencial del Consejo Nacional y se realizó vía remota, Pancho Domínguez llamó a regresar a las asambleas y convenciones con miembros activos.En redes sociales, criticó a la dirigencia encabezada por Marko Cortés."(Hay que) hacer más atractivo al partido, no será posible de espaldas a lo real: la gente y sus necesidades. Debemos acercarnos más a los ciudadanos, especialmente desde el ámbito municipal."Necesitamos un Comité Ejecutivo Nacional del PAN que sí acompañe a estados y municipios", señaló.También dijo que se debe priorizar una adecuada operación política, para recuperar la vida institucional."Hay arreglos, concesiones y alianzas que le han costado muy caro al partido. Debemos construir una auténtica narrativa panista centrada en nuestras fortalezas, en nuestros mejores gobiernos, en nuestros valores y principios, sin estacionarnos en los errores de otros", resaltó.Subrayó que no hay tiempo que perder ni margen para postergar decisiones."Seamos autocríticos y renovemos nuestra vida institucional para estar a la altura de México", escribió el gobernador, luego de participar en el Consejo.