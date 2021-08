Reclama Guanajuato exclusión de presa Zapotillo

Grupo REFORMA

19:35 hrs.

El Gobierno de Guanajuato lamentó la "decisión unilateral" del Presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar fuera a la entidad del abastecimiento de agua de la presa El Zapotillo, en Jalisco.Este sábado, el Mandatario federal ofreció a opositores al embalse operarlo por debajo de la capacidad para el que fue proyectado.Esto, dijo, significará no abastecer del líquido a la Ciudad de León, Guanajuato, ya que al tener menor capacidad sólo podría surtir a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a los Altos."El Gobierno de Guanajuato lamenta la decisión unilateral del Gobierno federal de no tomar en cuenta a los ciudadanos leoneses ante el anuncio de dejar fuera del proyecto de El Zapotillo a la Ciudad de León", indicó la Administración de Diego Sinhue Rodríguez.En un comunicado, pidió una audiencia con el Presidente y Conagua para exponer las implicaciones sociales y económicas que tendría esa decisión para familias.Además, apuntó, para dar a conocer el proceso técnico y de inversión realizado en últimos años por los Gobiernos de Guanajuato, León, Jalisco y la Federación.Aseguró que la presa da viabilidad de abasto y distribución no sólo a Los Altos de Jalisco y Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también a León.