Recompensa al América no bajar los brazos

02 min 00 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 19:47 hrs.

América aprieta en todo momento y contra todos, lo que ha sido la clave del éxito en este Grita México A21.El auxiliar técnico Santiago Sánchez aplaudió la competitividad de una escuadra que aún a dos minutos del final no bajó los brazos y consiguió la victoria sobre Xolos, sin abandonar la idea de juego que desean desde el banquillo."Tiene de especial el carácter competitivo que tienen estos jugadores, que desde el primer minuto hasta el último, en cada uno de los partidos sea cual sea el final rival se hace un trabajo muy serio."Creo que el equipo va demostrando cada uno de los partidos que esta Liga es muy competitiva, todos los partidos son muy igualados, el equipo compite desde el primer minuto para ganar el partido, a veces se abren antes, pero el equipo sigue trabajando con una idea muy clara como un equipo completo en ataque y en defensa", expuso.Sánchez, quien dirigió al equipo ante la ausencia de Santiago Solari por un malestar físico, dijo que el estratega se encontraba en óptimas condiciones y subrayó el respiro que le ha dado al cuerpo técnico el nivel de toda la escuadra, hasta el de los que entran al relevo."El míster ya se encuentra mejor, gracias. Lo vemos como una gran alegría y es fantástico tener un equipo tan completo en el que todos participan, todos quieren aportar en cada uno de los partidos ya sea en el juego o en el banquillo entrando como cambio o en los entrenamientos, es un valor añadido que todos los jugadores quieran aportar, quieran ser mejores y eso hace mejorar al equipo", expuso.En tanto, el técnico de Tijuana, Robert Dante Siboldi, lamentó que a lo largo del torneo, lo mostrado en el campo no le haya redituado con victorias hasta este punto del semestre."La sensación es de tristeza, de impotencia de que no se nos dan los resultados, pero por otro lado, satisfecho por la entrega de los muchachos, se controló y se mantuvo el partido durante casi 90 minutos, antes de una jugada puntual. Nos paramos bien, los muchachos hicieron buen trabajo", dijo el DT de los fronterizos.