Recorta SoftBank en hasta 40% pago a directivos

02 min 30 seg

Hora de publicación: 08:05 hrs.

, el fondo estrella de, cerró su último ejercicio fiscal conde, lo que hundió a la entidad japonesa eny le llevó alosde sus directivos.Tal es el caso de, el director financiero del conglomerado japonés, quien recibió unde casipara el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022 en comparación con el año anterior, informó Bloomberg.El recorte salarial significó querecibió 293 millones de yenes, es decir, 2.3 millones de dólares en compensación, según el medio.El jefe de operaciones de telecomunicaciones nacionales de la compañía,, ganó 539 millones de yenes, 15 por ciento menos que el año anterior, según Bloomberg.La compañía informó los cambios en losen su reporte a la Bolsa de Valores de Tokio.En 2021, Goto ganó 480 millones de yenes, ya que la empresa registró un ingreso neto récord de casi 5 billones de yenes, según The Japan Times.Sin embargo, desde entonces, SoftBank se ha adentrado en aguas financieras desafiantes a medida que la industria tecnológica va a la baja. , fundador y director ejecutivo de SoftBank, se llevó a casa aproximadamente el mismo salario de 100 millones de yenes que el año anterior.tiene una fortuna estimada en valor neto de 22 mil 500 millones de dólares, según Forbes, y posee acciones deequivalentes a una participación aproximada de un tercio, según el Financial Times.SoftBank tiene participaciones en casi 450 nuevas empresas en su fondo, y ha confiado en su reputación como un inversionista inteligente en innovaciones tecnológicas.Pero varias de sus participaciones públicas de peso, como, se han visto afectadas a medida que la industria tecnológica enfrenta una venta masiva de acciones y una recesión económica.también sufrió la implosión de una venta anticipada de 40 mil millones de dólares del diseñador de chips británicoen febrero.Analistas consideran que las amplias participaciones deen empresas chinas, que representan alrededor del 20 por ciento del, pueden estar en riesgo si continúa la represión regulatoria tecnológica de China."La compensación de la junta directiva de más de 100 millones de yenes se revela en el aviso. Las razones individuales con respecto al aumento y la disminución de la compensación no se revelan", dijo un portavoz de la compañía.