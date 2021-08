Recuerdan colegas a la actriz Isabel Martínez 'La Tarabilla'

Hora de actualización: 22:22 hrs.

01 min 30 seg

Mauricio Angel

Hora de publicación: 13:02 hrs.

@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Isabel Martínez "La Tarabilla".



Se dio a conocer por su participación en muchos programas de comedia, entre ellos: "La hora pico" y "XHDRBZ".



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más condolencias.

Su velocidad para hablar hizo famosa a la actriz Isabel Martínez "La Tarabilla" , quien falleció ayer a los 74 años por un infarto de miocardio; pero su alegría y ánimo la harán eterna en los corazones de sus amigos.La Casa del Actor, donde residía, informó que la comediante pasó sus últimos días rodeada del cariño de sus compañeros, algo que no sorprende a Maribel Fernández "La Pelangocha" , pues en sus 42 años de amistad vio que sabía ganarse corazones."Cuando salía con ella eran mis salidas mudas, no paraba de hablar nunca. Le decía: 'Ni hacen el reparto y ya te agarraste el estelar'", recordó la actriz en entrevista.Martínez inició su carrera en 1975 como conductora del programa, pero llegó a actuar en colonias de Naucalpan y fue asistente de dirección en la telenovela, en 2009, para practicar lo que estudiaba al cursar dirección cinematográfica.A Fernández la conoció, gracias a "Pompín", en el teatro durante la obra), y reafirmaron su amistad en las grabaciones de Mi Secretaria En el, "La Tarabilla" conoció a Alfonso Iglesias "Pompín" a través de Lupita Pallás, madre de Jorge Ortíz de Pinedo. Nunca se casaron ni vivieron juntos porque él estaba dedicado a sus hijos y ella al cuidado de su madre.Fueron novios por 32 años y sólo la muerte los separó cuando el cómico, famoso por la frase "¡Qué bonita familia, qué bonita familia!", falleció en 2007."Una vez 'Pompín' le dijo que quería comida china y ella fue a tomar un curso para poder prepararle la comida que a él le gustaba cuando la fuera a visitar. Me encantaba esa genialidad de ella, era muy alegre, luchona y tesonera."Si quería algo, ella veía cómo, pero lo conseguía. Fue una mujer que se preparaba, estudiaba cursos de todo lo que se le apareciera enfrente, todo lo que le pudiera servir lo tomaba", afirmó Fernández.Su pasión no fue sólo prepararse, pues llegó a estar del otro lado como docente en el M&M Studio, la escuela de Patricia Reyes Spíndola, donde dio clases de Actuación en Televisión.Además de, de sus créditos más recientes registrados están roles en episodios de, así como eny la películaEn sus últimos años de vida, Martínez empezó a perder el oído, por lo que buscó menos proyectos hasta que en 2020 empezó a usar aparatos auditivos.Aunado a ello, Fernández compartió que su amiga tuvo problemas neurológicos, sin precisarlos."Iba al doctor y le decía que tenía un problema neurológico. Estaba muy preocupada, ella era muy aprensiva, siempre quería estar reinventándose para trabajar. La empecé a notar de repente como que se le olvidaban las cosas", explicó."Como que de repente se perdía, pero era muy mínimo, son cosas que te percatas cuando conoces a la gente. Para mí es muy doloroso decirlo, pero ya no era ella".Al ser ambas personas de riesgo ante el Covid- 19, Fernández no la visitó en La Casa del Actor y optó por llamarla, pero recuerda que al hablar no la reconoció."Había una parte de ella que todavía estaba, pero cada vez se ausentaba más. Siempre voy a recordar cuando la veía y me saludaba con una sonrisota, siempre era su sonrisa y luego gritaba: '¡Manita!'."Me voy a quedar con eso siempre. Ahorita todavía no lo digiero; la razón me dice que sí, mi corazón que no", concluyó Fernández.