Red Bull culpa a Mercedes por sanciones

02 min 00 seg

Marco Arellano

Hora de publicación: 16:13 hrs.

En Red Bull aún no digieren que en las últimas dos carreras hayan perdido los lideratos de Constructores y de Pilotos por culpa, según ellos, de Mercedes.Los autos de ambas escuderías se vieron envueltos en incidentes de carreras en los grandes premios de Gran Bretaña y Hungría, donde los más perjudicados fueron los RB16B, tanto, que es casi un hecho que tendrán que cambiar de motor para Bélgica, lo que significará una penalización para Sergio Pérez y Max Verstappen porque será el cuarto cambio de motor que realicen en la temporada."Vino la gran catástrofe, sin culpa nuestra, con el choque de Hamilton contra la rueda trasera de Max, que provocó un accidente espantoso y nos privó no sólo de una victoria segura (porque Hamilton sabía que si no nos pasaba en la primera vuelta no nos vería) sino también de daños por valor de más de 1.5 millones de euros (más de 1.7 millones de dólares)", dijo Helmut Marko, asesor de Red Bull, a SpeedWeek."Luego en la carrera en Hungría empezamos en mojado y confiamos en Max porque es el rey de la lluvia, hasta que llegó Bottas y se llevó por delante a dos de nuestros coches, cada uno con daños importantes: el lado derecho de Max se pudo reparar, pero el equilibrio desapareció por completo"."En el caso de Sergio, el segundo motor ha desaparecido, y necesitaremos también un cuarto, lo que significa una penalización. Estos dos incidentes, provocados por los pilotos de Mercedes, han hecho desaparecer nuestra ventaja en el campeonato de pilotos y constructores".En un análisis de la primera parte de la temporada, Marko señaló que fue mejor de lo que esperaban y que demostraron estar a la altura de Mercedes, tanto en chasis como en motor.La Fórmula Uno está en una pausa por las vacaciones de verano y la actividad regresará el fin de semana del 27 al 29 de agosto con el Gran Premio de Bélgica.