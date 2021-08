Red Bull es un mundo diferente.- Checo

Marco Arellano

Hora de publicación: 14:16 hrs.

Cuando te mueves de una casa a otra, los cambios suelen ser complicados.Sergio Pérez está experimentado esto mismo, pero en la Fórmula Uno, luego de pasar siete años en una casa (aunque cambió de nombre) y un auto que sólo aspiraba a intentar ser el mejor después de los favoritos, a una que en la que todos los días se piensa en ganar y quedar campeones y que para ello tienen un coche que pareciera de otra categoría."Es un mundo diferente, para ser sincero. Es como si hubiera cambiado de categoría, para ser honesto. Es simplemente una categoría diferente", dijo Checo Pérez a "Motorsport"."La forma de extraer el tiempo de vuelta en este coche, la forma de luchar cuando estás en aire sucio, en comparación con lo que estaba acostumbrado a hacer, y la forma de conducir las carreras, es muy diferente"."Además, es la forma de cuidar los neumáticos. Cada coche tiene diferentes requisitos de calentamiento de las llantas, y de refrigeración de las llantas, con detalles muy específicos, ya que todo está vinculado a los neumáticos".El piloto mexicano reconoció que el cambio de equipo ha sido más difícil de lo que esperaba, aunque por otro lado dijo que es genial estar en un equipo que lucha por el campeonato."Estoy aprendiendo mucho, ya sabes, del coche y del equipo. Llegué a una filosofía de equipo, de motor y de coche muy diferente, así que sólo estoy aprendiendo y, con el tiempo y simplemente mejorando, las cosas están mejorando", aseguró el tapatío de 31 años."Pero no es un proceso fácil y sigue siendo un proceso continuo. Llegar a una nueva estructura, una estructura como la de Red Bull, es muy grande, y no es fácil hacer pie. Pero lo estoy consiguiendo".Con los cambios que hubo que esta temporada al recortar tiempos en la pretemporada y en los viernes de prácticas, Checo reiteró que sigue necesitando mucho tiempo cuando van a circuitos nuevos."Me tomo como todo el viernes para estar ahí en la clasificación, y eso es sólo para ir mejorando para la clasificación. Luego es demasiado tarde cuando tienes un déficit tan grande durante el viernes. Al final lo consigo, pero me lleva demasiado tiempo estar ahí", señaló Pérez Mendoza.Esta temporada con Red Bull, el jalisciense ha logrado un triunfo (Azerbaiyán) y un podio (tercer lugar en Francia), siendo estas unas muestras de que puede puede haber un entendimiento entre él y su RB16B, lo cual espera repetir en la segunda parte del año."Se trata de hacer crecer ese conocimiento juntos, y se convertirá en algo muy natural. De momento no es natural todavía, pero llegará. Supongo que ya este año, en la segunda mitad de la temporada, estaré ahí y seremos bastante fuertes", apuntó Checo."Me haré más fuerte y nosotros, como equipo, nos haremos más fuertes".Sergio Pérez, Red Bull y la Fórmula Uno regresarán a la pista el fin de semana del 27 al 29 de agosto para el Gran Premio de Bélgica.