Reduce FIFA sanción a FMF por grito a un partido

La Selección Mexicana femenil no se verán afectada por el grito. Foto: Mexsport

Edgar Contreras

Hora de publicación: 12:45 hrs.

La FIFA redujo la sanción a los representativos nacionales de la FMF y por ello la Selección Mexicana varonil jugará sólo un partido a puerta cerrada, sin que la escuadra Femenil sufra afectaciones.Se acabó la polémica. Procedió la apelación y por ello el organismo rector del futbol mundial determinó que se cumpla sólo un partido a puerta cerrada y no los dos que se establecían en el castigo original impuesto por la Comisión Disciplinaria, debido al grito homófobo.De esa manera, los partidos de la Selección Mexicana femenil en septiembre no se verán afectados. Sólo el Tricolor varonil jugará sin público en su debut en la Eliminatoria Mundialista, el jueves 2 de septiembre contra Jamaica."La Comisión de Apelaciones de la FIFA ha resuelto que la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria, consistente en dos partidos a puerta cerrada, se reduzca a un solo partido.Dicha sanción se deberá cumplir en el siguiente partido oficial que se juegue como local en cualquier categoría de futbol once masculino."Lo anterior, en reconocimiento a los esfuerzos realizados por la FMF por erradicar la discriminación", informó el organismo.El castigo se produjo luego que se detectara el grito homófobo en dos partidos del Preolímpico de la Concacaf, en marzo pasado."En la FMF estamos convencidos de poder contar con el apoyo de nuestra afición para evitar enfrentar esta lamentable situación en el futuro y reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando en esfuerzos encaminados a promover el respeto y la igualdad, como parte fundamental de Nuestro Futbol" subrayó el organismo.