Reduce Piqué su salario para registrar fichajes

Los jugadores veteranos del Barcelona están aceptando una reducción de sus salarios para ayudar financieramente al club catalán, dijo Gerard Piqué este domingo.El defensa comentó que él ya aceptó una reducción, y espera que sus compañeros Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto, todos capitanes del equipo, hagan lo propio pronto.Piqué fue el primero en aceptar la reducción para que el equipo pudiera registrar a algunos de los nuevos jugadores a tiempo para su presentación en LaLiga, en la que el Barcelona ganó 4-2 a Real Sociedad en el Camp Nou.El equipo catalán perdió a Lionel Messi porque no le pudo dar un nuevo contrato que se ajustara a las estrictas reglas de fair play financiero de la Liga de España."Nací aquí y he vivido casi todo en Barcelona. El gesto es lo que tocaba, hemos estado en contacto con los otros capitanes para el tema de la rebaja y sé que ellos van a dar el paso en breve. Esto es una familia, todos vamos a una'', afirmó Piqué en declaraciones tras el partido.De acuerdo a reportes, Memphis Depay y Eric García, que arrancaron como titulares el domingo, no habrían podido ser registrados de no ser por la reducción salarial de Piqué.Hubo reportes de que Alba no tenía la intención de reducir su salario y el jugador fue abucheado por algunos aficionados en el Camp Nou."A veces porque no salimos mucho a hablar hay malos entendidos. He estado en contacto con Sergi, Busi y Jordi y nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. No es una cosa solo mía, es de todos los jugadores a los que el club les ha pedido un esfuerzo. Todos han querido contribuir y ayudar'', añadió Piqué.