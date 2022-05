Reducen empresas costos por inflación persistente

05 min 00 seg

Kristin Broughton / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las empresas están tomando medidas para reducir costos y mejorar la eficiencia después de que muchas de ellas confiaron más en aumentar los precios en los últimos trimestres para compensar la inflación y mejorar sus resultados financieros.La inflación, del 8.3% en abril, se encuentra en su punto más alto en casi 40 años y las empresas están siendo presionadas por embrollos en las cadenas de suministro globales, precios más altos de los commodities y un mercado laboral restringido. Mientras tanto, la confianza del consumidor ha empeorado en los últimos meses al aumentar los precios de artículos desde gasolina hasta comestibles y la demanda por productos de mayor valor, incluyendo colchones y electrodomésticos, se ha debilitado.Los gastos operativos de las empresas no financieras con grado de inversión en EU -442 empresas en total- aumentaron en el cuarto trimestre 23% respecto al año anterior, a un total de 2.75 millones de millones de dólares, reporta el proveedor de datos S&P Global Market Intelligence. Esas empresas, en la media, gastaron el 83.5% de sus ingresos totales en gastos operativos durante el trimestre, el nivel más alto en un año, de acuerdo con S&P. El incremento reflejó el aumento en los costos de salarios, energía, inventario y renta.Las empresas que han respondido al aumento en los costos con precios más altos pronto pueden toparse con resistencia de consumidores hartos de la inflación. Una vez que eso sucede, las empresas generalmente buscan más mejoras en eficiencia o ahorros de costos para mantener sus márgenes de ganancias y cumplir con los pronósticos que han brindado a los inversionistas, dijo Michael Heric, socio en la consultora Bain & Co. "Con el tiempo llegas a ese punto de inflexión", señaló.El 20% de los directores financieros y sus subalternos, incluyendo vicepresidentes de finanzas, planean reducir costos durante los próximos tres meses hasta julio en respuesta a la inflación, reporta Gartner Inc., una firma de asesoría que en mayo encuestó a ejecutivos de finanzas en más de 180 empresas con ingresos anuales entre 500 millones y 100 mil millones de dólares. Ese número podría casi duplicarse en el cuarto trimestre si persisten los niveles de inflación actuales, señaló Gartner.Aunque las empresas implementaron recortes de gastos generales de emergencia en los primeros días de la pandemia, ahora están tomando medidas menos drásticas destinadas a brindar ahorros a más largo plazo, dijeron los asesores corporativos.Empresas como la franquicia de cadena de restaurantes Dine Brands Global Inc. y los minoristas Container Store Group Inc. y 1-800-Flowers.com Inc., han identificado o implementado ahorros de costos y buscan optimizar sus operaciones vía cambios tanto grandes como pequeños. Algunos buscan reducir los costos de entrega o invertir en automatización. Otros están buscando cambios más mundanos, como instalar focos eficientes en energía o mejorar los sistemas telefónicos.Las empresas "están comenzando a formular una lista de palancas que pueden accionar", destacó Alexander Bant, jefe de investigación financiera de Gartner. Mientras que la mayoría de las empresas aún no ha adoptado planes de reducción de costos a gran escala, muchas están esbozando ahorros potenciales que podrían obtener en áreas como mercadotecnia, ventas y bienes raíces, mencionó Bant.Dine Brands, con sede en Glendale, California, propietaria de las marcas Applebee's e IHOP, ha elaborado una lista de 140 ideas para reducir costos con la ayuda de grupos de trabajo específicos de la marca que incluyen proveedores, distribuidores, franquiciados y miembros de su equipo de operaciones, dijo Vance Chang, su director financiero.Entre las ideas que se le han ocurrido a la compañía: experimentar con robots para servir a los comensales u operar freidoras. Otros incluyen pedir a su personal que tome pedidos en tabletas y colocar focos ahorradores de energía, dijo Chang. Dine Brands opera como una franquicia, lo que significa que los propietarios de restaurantes individuales toman muchas de sus propias decisiones financieras.Durante el último trimestre, los franquiciados de Dine Brands han aumentado los precios entre un 5% y un 8%, en promedio. Los aumentos de precios han sido suficientes para compensar en gran medida un aumento de aproximadamente el 20% en los precios de los alimentos, señaló Chang.Las empresas restauraron muchos de los gastos que eliminaron durante la primavera del 2020 a medida que la economía se recuperó de la zozobra económica causada por la pandemia, destacó Jody Foldesy, director general y socio senior del Boston Consulting Group. Las empresas que buscan compensar la inflación hoy se enfocan en gran medida en implementar planes existentes para mejorar la eficiencia a más largo plazo o reducir gastos discrecionales como viajes o software, indicó Foldesy.1-800-Flowers dijo que tiene como objetivo reducir sus costos de mano de obra y transporte, invirtiendo, por ejemplo, en automatización. La empresa, que vende regalos que incluyen flores y fresas cubiertas de chocolate, está buscando formas de reducir las distancias de entrega para poder acceder a envío terrestre al día siguiente, que es más económico que el envío aéreo al día siguiente, afirma Bill Shea, director financiero de la empresa.Shea anticipa que los costos de envío se mantengan altos en el futuro previsible.Los ingresos netos de 1-800-Flowers cayeron 1% durante el trimestre que finalizó el 27 de marzo, a 469.6 millones de dólares. La compañía reportó una pérdida neta de 23.4 millones, en comparación con una ganancia de 1.4 millones de dólares el año anterior. El precio promedio de sus artículos aumentó alrededor de un 10% debido a las alzas de precios y un cambio hacia insumos de mayor precio, dijo Shea.Muchas empresas tienen programas anuales de ahorro de costos, independientemente del estado de la economía. PerkinElmer Inc., que fabrica instrumentos científicos, tiene una iniciativa continua para mejorar la productividad y reducir los costos en áreas como el lanzamiento de productos. La empresa, con sede en Waltham, Massachusetts, también ha tomado medidas para encontrar nuevos ahorros, incluso mediante la consolidación de sus paquetes, lo que reduce los costos de transporte, dijo Jamey Mock, su director financiero.Mientras tanto, Container Store, con sede en Coppell, Texas, está renovando la forma en que desempaca los camiones de reparto, lo que libera personal, y está modernizando su sistema telefónico, lo que ha mejorado el servicio al cliente, de acuerdo con Jeff Miller, su director de finanzas.Rehusó decir cuánto ha aumentado la empresa los precios o cuánto ha ahorrado en costos.- Nina Trentmann contribuyó a este artículo.Edición del artículo original