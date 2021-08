Reduciría Exxon sus emisiones a cero para 2050

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 07:42 hrs.

Exxon Mobil Corp está considerando comprometerse a reducir sus emisiones netas de carbono a cero para 2050, dijeron personas familiarizadas con el tema a The Wall Street Journal, en lo que equivaldría a un cambio estratégico significativo por parte de la compañía petrolera.En marzo de 2020, el presidente ejecutivo de Exxon, Darren Woods, describió los ambiciosos objetivos de reducción de carbono hechos por algunos rivales europeos como nada más que una "competencia de belleza", y dijo que las promesas carecían de planes tangibles para lograrlas.Woods y otros miembros de la junta de Exxon ahora están dando a la misma idea un debate serio, dijeron las personas. Woods se enfrenta a la presión de los inversionistas para que demuestre un camino más audaz para reducir las emisiones. Luego de una contundente pelea por poderes este año, un fondo de cobertura activista eligió a tres nuevos miembros para el directorio de la compañía.La compañía de Irving, Texas, no ha tomado una decisión final sobre un compromiso neto cero, según la gente. Planea revelar una serie de movimientos estratégicos sobre temas ambientales y de otro tipo antes de fin de año.El portavoz de Exxon, Casey Norton, dijo al diario que la compañía está comprometida a trabajar para descarbonizar los sectores de altas emisiones y apoya la regulación que lo estimulará."A medida que la junta realiza sus deliberaciones con respecto a los planes futuros relacionados con las actividades de transición energética de la empresa, evaluamos rutinariamente nuestro trabajo y compromisos y actualizaremos a nuestros accionistas y al público a medida que evolucionen esos planes", señaló Norton.Hasta la fecha, Exxon se ha comprometido a reducir su llamada intensidad de carbono, o las emisiones como proporción de la energía total producida. No está claro exactamente qué implicaría una nueva promesa de cero neto de Exxon, pero lo que se está considerando actualmente se aplicaría a las emisiones producidas directamente por los activos de Exxon, dijeron las personas.Exxon perdió tres puestos en su junta directiva en su reunión anual de accionistas en mayo ante el fondo de cobertura Engine, que argumentó que la compañía de energía necesita actuar más rápido para rehacerse e invertir en energía limpia.Los altos ejecutivos de la compañía ahora creen que debe actuar con urgencia para refinar su estrategia para navegar la transición energética, y algunos de los mayores accionistas de Exxon han dicho a los ejecutivos recientemente que necesitan establecer objetivos más ambiciosos sobre el cambio climático o arriesgarse a alienar aún más a los inversionistas.Mientras tanto, algunos en el directorio de Exxon han expresado su apoyo a un compromiso de neutralidad de carbono, según la gente. En particular, Alexander Karsner, uno de los candidatos de Engine recién elegido para la junta de Exxon y ejecutivo en el laboratorio de innovación de Alphabet Inc, ha presionado a Woods para que reposicione la empresa para abordar el cambio climático.En una reunión virtual de la junta en julio, Karsner le sugirió a Woods que Exxon no había actuado con la suficiente rapidez para reducir sus emisiones, en un intercambio que algunas personas describieron como polémico.Algunos de los otros nuevos directores también tienen dudas sobre la estrategia de Woods para Exxon. Woods se ha centrado en tratar de atraer a los nuevos miembros de la junta y en tener discusiones francas sobre lo que debe cambiar.A partir del año pasado, varias grandes compañías petroleras europeas, incluidas Royal Dutch Shell PLC y BP PLC, se comprometieron públicamente a reducir a cero las emisiones de sus operaciones y de los activos que poseen pero que no operan. Shell también estableció un objetivo neto cero para las emisiones de sus productos.No está claro cómo las empresas lograrán tales objetivos. BP y Shell han comenzado a vender activos de combustibles fósiles con mayores emisiones de carbono y a invertir más en energía renovable. Exxon formó una nueva unidad de negocios en febrero para invertir en tecnologías energéticas de bajas emisiones.Los anuncios se están produciendo a medida que la administración de Biden se centra más en cómo las empresas responden a las amenazas vinculadas al cambio climático.