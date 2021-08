Reeligen diputados a comisionado del ITEI ¡burlando ley!

Martín Aquino

Hora de publicación: 13:56 hrs.

Los comisionados de los organismos de Transparencia en entidades del País no pueden durar más de siete años en el cargo, pero, los diputados del Congreso de Jalisco "burlaron" esa disposición legal y reeligieron a Pedro Antonio Rosas Hernández como funcionario del Instituto de Transparencia del Estado (ITEI).De acuerdo con la Ley General de Transparencia, los Congreso locales conformarán a los órganos garantes de acceso a la información pública de sus respectivos Estados, con comisionados que no podrán durar en el empleo un periodo mayor a siete años.Sin embargo, la mayoría de diputados del Legislativo de Jalisco encabezados por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron este jueves que Rosas Hernández, quien tiene cuatro años en funciones como comisionado del ITEI, se mantenga en el puesto otros cinco años.La reelección de Rosas Hernández, quien competía por el nombramiento junto a otras siete personas, ocurrió pese a que la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), advirtió mediante una opinión que se estaría excediendo el periodo de siete años que permite la Ley General.El diputado emecista Bernardo Macklis, encargado del proceso de elección de comisionado en el Congreso local, justificó que la evaluación candidatos la llevó a cabo el Consejo Consultivo del ITEI, y los diputados sólo la aprobaron sin percibir una ilegalidad."Es un nuevo periodo (el de Rosas Hernández), por lo cual no viola el máximo límite que se permite (). El caso del INAI es una opinión, y por supuesto que la consideramos, pero nosotros no lo vimos de esa manera, revisamos la parte jurídica, vemos que sí también es procedente (la reelección)", apuntó."En realidad es una interpretación de la ley que se hizo por parte de algunas personas (del INAI), yo la verdad es que no me manifestaré al respecto; regresamos a lo mismo, es una interpretación que hacen, no hay una prohibición expresa y un tema 'pro homine', pues es por eso que me registré; y pues al final del día terminé cumpliendo todos los requisitos", añadió por su parte Rosas Hernández.Como comisionado del ITEI, Rosas Hernández percibe 105 mil 830 pesos brutos al mes, según datos de Transparencia.