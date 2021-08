Reflexiona Andrés Orozco la Conquista

Rebeca Pérez Vega

La Conquista es un trauma en la memoria histórica del País, un hecho que aún no se termina de asimilar.El 13 de agosto de 1521 el mundo prehispánico fue derrumbado para construir una nación bajo el régimen de España, y así permaneció de 300 años, pero hay capítulos de la historia oficial que deben cambiar, advierte el escritor Andrés Orozco, autor del libro Dos mundos (Sélector)."Estos son nuestros antecedentes nos guste o no. Hablamos español, tenemos más costumbres europeas que prehispánicas, hay todavía una confrontación como sociedad, una cuestión ideológica en la historia oficial en la que aparentemente hubo buenos y malos, pero no, somos una mezcla de todo lo que sucedió en ese entonces."La historia hay que reflexionarla muchas veces, hay que contarla, narrarla, recrearla para poderla entender y reconciliarnos como sociedad con nuestro pasado", resalta el autor.En ese escenario, Orozco decidió recuperar y reivindicar a dos personajes fundamentales de la Conquista: Gonzalo Guerrero, español que llegó a las costas de Yucatán en 1511, ocho años antes que Hernán Cortés. Navegante español, se introdujo al mundo prehispánico, se apropió de sus costumbres y se casó con una princesa maya; tuvo descendientes mestizos y podría calificarse como el "padre del mestizaje", porque además peleó contra sus compatriotas, asegura el escritor.El autor también centra su atención en Malintzin, la traductora de Cortés, quien ha sido descrita como una traidora en la historia oficial."Lo cierto es que fue secuestrada y esclavizada a sus 15 años de edad, sometida a sucesos insólitos e impactantes, pero los supera, se convierte en una de las mujeres más inteligentes y poderosas de la Nueva España", advierte Orozco, quien debuta en el mundo literario con esta novela.Dos mundos ya está disponible en formato electrónico o impreso.