Reflexiona sobre la nueva normalidad y el mundo virtual

La vida se ha volcado a las pantallas.En los últimos 17 meses, los seres humanos se han hecho dependientes de la virtualidad; encontrarse cara a cara y compartir el espacio público se ha vuelto un acto casi excéntrico que poco a poco ha provocado "La Destrucción del Paraíso", advierte el artista plástico Karmelo Reyes (Guadalajara, 1984), mejor conocido como Satterugly.Tras dos años de ausencia de las galería y espacios de exposición, el creativo vuelve con una exhibición individual, primero para celebrar 15 años de trayectoria artística y a la par hacer una reflexión sobre la emergencia sanitaria y los efectos que ha provocado el aislamiento.Pero lo hace de una manera irónica a través de los rostros de personajes antihéroes, que parecen protagonizar un videojuego en el que hay que sortear tragedias, infortunios, ganar y perder vidas, recolectar vacunas o hasta defender un castillo."Por lo regular los artistas producimos en nuestros talleres, en aislamiento, pero sentir que el confinamiento es ya generalizado, que los otros también están encerrados me hace sentir diferente, tener el encierro a flor de piel, por eso decidí hacer una serie para expresar lo que estaba sintiendo."Esta temporada de encierro ha sido la destrucción de nuestro propio paraíso, parece que estamos como en un videojuego, viviendo todo a través de la pantalla, no nos habíamos dado cuenta de lo valioso que era abrazarnos, tener contacto humano, estar cerca de nuestra familia y amigos, ahora la pandemia nos ha obligado a darnos cuenta", describe.El tapatío, reconocido por obra inspirada en el arte urbano, el grafiti y el cómic, ha expuesto su trabajo en muros públicos y galerías privadas de Estados Unidos y Reino Unido. Su más muestra más reciente fue "Beautiful Lie", una individual en la que abordó el consumismo y que inauguró en julio de 2019 en el Centro Cultural Ajijic.Aunque en abril pasado había previsto celebrar sus 15 años de trayectoria, debió aplazar el festejo hasta ahora con "La Destrucción del Paraíso", una serie integrada por 52 piezas que abrirá este viernes en la galería Not So Fine Art, ubicada dentro del condominio Lobby 33, en el Fraccionamiento Puerta de Hierro (Av. Patria 1891, en Zapopan).La colección estará montada durante un mes y podrá visitarse de lunes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas.