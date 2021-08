Regreso a clases de la UdeG, virtual

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Mientras que el regreso a clases de las universidades privadas será presencial, en la UdeG los estudiantes iniciaron semestre en la modalidad virtual.El órgano máximo de la casa de estudios determinó que, ante el crecimiento de casos de Covid-19, la presencialidad tendría que esperar, por lo menos hasta el final de la primera quincena de septiembre."Nosotros regresamos en forma virtual, de manera que todas las actividades de inicio de semestre se llevan a cabo de forma virtual y el 15 de septiembre se definirá dependiendo de la evolución de la pandemia", comentó Ernesto Herrera, Secretario Académico del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).En los planteles no hay docentes ni alumnos, sólo personal administrativo que está de guardia para atender cualquier eventualidad.No obstante, refirió Herrera, el SEMS ya tiene listos todos los protocolos de atención para abrir, nuevamente, las puertas a los estudiantes."Ya tenemos desarrollado todo un esquema para el trabajo híbrido, todas las escuelas disponen de las recomendaciones y lineamientos de carácter sanitario y académico".Lo principal, destacó, es la creación de una comisión de salud donde están autoridades académicas, profesores y padres de familia y el objetivo es dar seguimiento a los procesos educativos y definir las estrategias para la presencialidad."Son los que tomarían la decisión si se presentara algún caso, si se tuviera que implementar una medida especial dependiendo de la localidad porque las condiciones no son las mismas".Herrera destacó que, una vez que se dé luz verde al regreso a las aulas, los alumnos irán a los planteles por turnos para que el cupo en los salones no supere el 50 por ciento, además de que se tendrían horarios de ingreso y salida escalonados.Los recesos se suspenden y las cafeterías no prestarían servicio, agregó."Tenemos planeado un aforo máximo de medio salón, incluye un ingreso y salida escalonada para que la mitad de la escuela ingrese, por ejemplo, a las 7 de la mañana y la otra mitad a las 8".Ernesto HerreraSrio. del SEMS