Reitera Alfaro: regreso a clases será opcional

02 min 00 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 12:21 hrs.

El Gobernador Enrique Alfaro reiteró hoy que sí habrá regreso a clases presenciales en educación básica a finales de este mes e insistió que los padres de familia tendrán la opción de no mandar a sus hijos a la escuela y continuar con lecciones virtuales.Aunque el Mandatario estatal reconoció que Jalisco atraviesa por un momento crítico por los altos niveles de contagio de Covid-19, Alfaro llamó a tomar medidas de prevención individuales y a aprender a convivir con el riesgo."No hay diferencias, ni hay ningún tipo de controversia al respecto"."Las instituciones privadas regresarán conforme a sus calendarios, la Universidad de Guadalajara regresará conforme a su calendario, el Sistema de Educación Básica regresará a finales de este mes", sostuvo.Sin dar detalles de cómo operaría el sistema de educación mixto, presencial y a distancia, el Gobernador confirmó que sí existe esa opción, pero únicamente para educación de nivel básico."El Sistema de Educación Pública Básica del Estado de Jalisco tiene un esquema opcional", abundó Alfaro."Vamos a regresar a clases y si hay personas padres de familia madres de familia que no quieren que sus hijos regresen pueden tener el modelo de educación a distancia".Jalisco se encuentra a partir de hoy en semáforo rojo debido al incremento de casos de Covid-19.El Gobernador explicó, sin embargo, que los casos activos al 7 de agosto eran 10 mil 941, prácticamente los mismos que había en el mes de enero, 11 mil 74.Mientras que los hospitalizados pasaron de 2 mil 2 en enero a mil 238.Dijo que no se están tomando medidas adicionales porque Jalisco se adelantó hace 12 días con el cierre de bares y antros, y esperarán a que se cumplan 15 días para evaluar si funcionaron.Por su parte, la Coordinadora general Estratégica de Desarrollo Social, Bárbara Casillas, pidió resguardo domiciliario y extremar precauciones a las personas con enfermedades como insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y cardiopatías."Son las personas que pueden ser más propensas a llegar al hospital", estimó.Alfaro adelantó que reforzarán las medidas sanitarias en aeropuertos para minimizar el riesgo ante la posible llegada de personas contagiadas.En cuanto a los cruceros, estableció que no podrán bajarse de un barco personas que no estén vacunadas y que no pasen la prueba correspondiente.- Usar cubrebocas, careta o gogles- Mantener las áreas ventiladas- Reforzar filtros sanitarios- Mantener distanciamiento utilizando barreras físicas donde sea posible- Evitar reuniones de más de 5 personas privilegiando las reuniones virtuales- Promover las actividades de home office en las empresas en donde sea posible- Se reactiva el modelo de vigilancia epidemiológica de las empresas, teniendo estas que aplicar 2 por ciento de pruebas a sus trabajadores- Promover la vacunación del personal- Asegurar el aislamiento de personas con síntomas, que estén positivas o que estén en el tránsito de recibir el resultado de la prueba