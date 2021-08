Reivindica mural saberes ancestrales

04 min 30 seg

Yanireth Israde

La dualidad presente

Hora de publicación: 21:00 hrs.

"El muralismo, arte público que ha dado fama a México a nivel mundial, es monumental, pero no se trata de hacer pinturas grandototas", advierte el artista Alejandro Caballero."El muralismo que nos heredaron (David Alfaro) Siqueiros, (Diego) Rivera, (José Clemente) Orozco, (Jorge) González Camarena o (José) Chávez Morado es uno que, independientemente de su tamaño, refleja monumentalidad".Caballero, discípulo de Raúl Anguiano, quien legó al pintor sus pinceles, así lo entiende, y bajo esa filosofía encaró su más reciente proyecto: Visiones de Anáhuac, un mural de 43 metros cuadrados que se suma a las conmemoraciones ciudadanas por los 500 años de la caída de Tenochtitlan.Se trata de una reivindicación plástica de las culturas y los saberes ancestrales mexicanos, principalmente los relacionados con la medicina y la salud.Una pieza en acrílico sobre lona de algodón adherida a los muros de una clínica de próxima apertura al sur de la Ciudad de México, que no sólo remite a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, sino también incorpora en su discurso iconográfico la actual pandemia de Covid-19, durante la cual se produjo la obra, que podrá visitarse por el público en días y horarios determinados.De estilo figurativo, Visiones de Anáhuac apuesta por el realismo poético, el contraste cromático entre fríos y cálidos y una narrativa más didáctica que dramática, en la que resuena el muralismo de pintores como González Camarena o Rivera, indica el artista, ganador en 1998 del primer lugar de pintura mural por su obra Contra la amnesia, en memoria de los 30 años de los Mártires de Tlatelolco.El apego por lo monumental en la nueva obra se expresa no sólo en las cabezas olmecas o las portentosas pirámides, advierte el también escultor e integrante del Salón de la Plástica Mexicana."Por ejemplo, un dibujo de Rivera o de Siqueiros podía medir 30 por 20 centímetros, pero era monumental, tenía lo que Bertha Taracena, la crítica de arte, llamaba mirada colosal", explica el ganador, en 2005, de la Quinta Semana Binacional de Salud México-Estados Unidos, en la categoría de pintura.Para lograr ello, se requiere de preparación, de una educación visual y un trazo que exprese y refleje el conocimiento de la herencia plástica mexicana.Caballero, egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", destaca también la participación comunitaria, el trabajo en equipo.Para su nueva obra, el artista convocó como ayudantes a sus alumnos de la Escuela de Arte al Aire Libre de Tepito Juan Ticunche y Jamil Chabbán.Además de referencias emblemáticas a la cultura nahua y anteriores -como la olmeca, la maya y la teotihuacana- el mural Visiones de Anáhuac explora la dualidad, los opuestos patentes en elementos como la salud y la enfermedad, representados por deidades mexicas, como Toci, diosa que cura, y Chalchiuhtotolin, propagador del Covid-19 dentro de la narrativa de la obra en tanto dios de las enfermedades y las plagas. Ella enfrenta al virus con la vacuna.Las divinidades se plasman aquí a partir de la iconografía, reinterpretada, de códices como el Borgia, que presenta a Chalchiuhtotolin, advocación de Tezcatlipoca, en forma un guajolote.En la parte superior del mural se despliega el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que rivaliza con el dragón chino, símbolo del País donde se propagó el virus de Covid en 2019.Ixtlilton, deidad mexica también asociada con la sanación, alumbra, con su cetro-faro, la escena de una curandera provista de hierbas, como el gordolobo, la manzanilla o la marihuana, y que aplica cataplasmas en los tobillos de una enferma recostada, a cuyos pies se halla el perro Xoloitzcuintle, mientras en la cabecera aguarda un guajolote, animal sensible a los presagios de muerte.La obra, que rescata también los paisajes del Valle de México, se adapta a la arquitectura de la clínica sede, Biociencias de la Vida, de la Salud Física y Mental, de modo que la cabeza de un jaguar, asociado a Tezcatlipoca, abre sus fauces justo en el área del elevador, así la gente entra y sale de ellas. También una matemática maya se ha pintado fuera de éste e interactúa con los controles digitales."Son importantes el arte y la poesía en una clínica, porque alimentan la salud mental", reflexiona caballero sobre esta pieza que trascenderá las conmemoraciones para perdurar como obra hospitalaria en el amplio sentido del término.Biociencias de la Vida, de la Salud Física y Mental, clínica de alta especialidad dirigida por Jorge Ocampo, se ubica en Calzada de la Virgen, Retorno 10, en la Colonia Avante. Se prevé inicie operaciones a principios del próximo año.