Reparte Pavlovich notarías a amigos

César Martínez, Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En la recta final de su Administración, la Gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, repartió notarías entre sus allegados, en un movimiento que fue calificado ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como "una práctica corrupta" de mandatarios estatales salientes.Tan sólo en junio y julio, la Mandataria sonorense entregó la titularidad de cinco notarías.El pasado 21 de junio, Miguel Pompa Corella, ex Secretario de Gobierno, obtuvo la titularidad de la notaría 113, de nueva creación en la capital Hermosillo.La Gobernadora entregó el pasado 2 de julio la titularidad de la notaría 40, en Cajeme, a Roberto Rubio Martínez, y la 62, en San Luis Río Colorado, al priista Vidal Valente Cid Manríquez.El 16 de julio, Fernando López Miranda recibió la notaría 75, de Nogales, y Natalia López Frías la notaría 29, en Puerto Peñasco.El presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras Pérez, acusó en declaraciones a medios locales que Pavlovich no escapó de la costumbre de Gobernadores salientes de disponer de notarías para entregárselas a personas afines.En su cuenta en Twitter, Contreras Pérez sostuvo que la entrega de las patentes de notario se realizó de manera irregular."Se omite notificar a los aspirantes, que tienen años de esperando participar en el examen de oposición; lo anterior es más que suficiente para nulificar el procedimiento", indicó en un mensaje el 19 de julio."Todas, absolutamente todas las patentes recientemente otorgadas violan la ley del notariado".En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador anunció que pedirá un informe sobre esos casos a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.El Mandatario fue cuestionado sobre la decisión de la Gobernadora Pavlovich de crear cinco nuevas patentes.¿Es una práctica corrupta?, se le preguntó."Corrupta, que tiene que ver con el viejo régimen que imperó durante mucho tiempo, mucho tiempo", respondió.López Obrador reconoció que no tiene claridad sobre los alcances del Gobierno federal para frenar este tipo de prácticas, pero consideró que puede impulsarse una reforma para evitarlas."Si es necesario, que se modifique la ley, pero estoy seguro de que hay procedimientos en cada estado que se tienen que cumplir. Y juega un papel importante siempre el colegio de notarios o la asociación de notarios, no es así sólo por decisión de un Gobernador", indicó."Ojalá y ya no sean (comparsas) y, si no, hay que modificar la ley para que estas cosas no sigan repitiéndose, es parte de los cambios".