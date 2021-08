Reportan 30 mil 449 fiestas en pandemia

02 min 30 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Al menos 30 mil 449 fiestas han sido reportadas durante la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México.Según la actualización oficial de los reportes recibidos por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), del total, 19 mil 487 ocurrieron durante todo 2020.Esa cifra superó casi nueve veces el total de 2 mil 253 reportes por fiestas recibidos durante todo 2019.El peor momento, con la saturación hospitalaria más crítica, en diciembre de 2020, fue también el lapso en que se realizó el mayor número de reportes ante el organismo: durante ese mes se recibieron 4 mil 104.El 2021 ya muestra un aumento similar al del año pasado, pues de enero a la primera quincena de julio, las cifras oficiales del C5 muestran que la cifra total de reportes de 2019 ya se superó casi cinco veces.Mientras que representa el 56 por ciento del total registrado en todo 2020.Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán, son las alcaldías donde más se han realizado los reportes por las fiestas durante este año.Personal de salud que ha combatido la pandemia de Covid-19 desde el año pasado y ciudadanos que resienten el rezago por el cierre de escuelas o afectaciones económicas por cierre intermitente de actividades, lamentaron la realización de fiestas y la laxitud de autoridades para enfrentarlas."La gente es inconsciente y el Gobierno debería de hacer algo contra esas fiestas y no sólo en las casas, en todos los lados donde se hacen", lamentó Pablo García, habitante de la Alcaldía Benito Juárez, quien realizó diversos reportes por fiestas en el edificio donde habita y aledaños."Pienso que nos falta autoridad porque a la gente no le importaba que sólo dijeran que se callaran, si no hacían nada ellos seguían y el riesgo de contagio ahí seguía también", añadió.Un doctor del IMSS explicó que sin importar el color del semáforo epidemiológico, los riesgos de contagio son los mismos en una reunión o fiesta en sitios cerrados, realizadas entre personas que no vivan juntas.De acuerdo con el médico que ha atendido a familias enteras por contagios de coronavirus, al sentir una falsa sensación de confianza se relajan las medidas como el uso de cubrebocas y puede haber personas que sean asintomáticas y expandan el virus.Hasta este domingo, el aumento de contagios activos confirmados, es decir, de personas con capacidad de infectar, era de al menos 31 mil 076, así como mil 912 hospitalizados.