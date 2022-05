Reportan 8 desaparecidos en Oaxaca por 'Ágatha'

Jorge Ricardo

Hora de publicación: 10:47 hrs.

El Gobierno de Oaxaca reportó la desaparición de al menos ocho personas por el paso del huracán "Agatha".Aunque aceptó conocer el reporte de que han fallecido, la oficina de prensa no quiso confirmarlos, pues dijo que no han llegado al lugar ni han visto los cuerpos.Según la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), en San Carlos Yautepec, la autoridad municipal reportó la desaparición de una persona al ser arrastrada por la corriente del río en Asunción Tlacolulita.En la localidad de Santa Catarina Xanaguia, perteneciente a San Juan Ozolotepec, habría dos personas atrapadas por deslizamiento de ladera, y la comunidad se encuentra incomunicada."Por las fuertes lluvias quedó sepultada una casa en donde perdieron la vida dos paisanos, un varón y una mujer que aún están debajo de los escombros. De nombres Luis Cruz y la mujer. Se necesita ayuda de manera urgente para el rescate, sólo vía aérea ya que vía terrestre se deterioró el camino y sin acceso a Ozolotepec", dijo Josias Ramos Ruiz, líder del Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS) en un comunicado que reconoció el Gobierno del estado.La CEPCO informó además que en San Miguel del Puerto, Huatulco, también se reportó el desbordamiento del Río Copalita, y el arrastre de 4 personas adultas, hecho que esto siendo verificado por una brigada.En San Mateo Piñas también se reporta una persona desaparecida por deslizamiento de ladera.La comunidad se reporta incomunicada por las afectaciones a su camino de acceso y sin líneas telefónicas.También se reportaron personas atascadas en el río de la carretera a La Herradura en la Comunidad de Paso Limón, de Santa María Huatulco.En San Pedro Pochutla se registraron daños por árboles caídos y una barda en la Unidad Médica Familiar IMSS No. 33.También se tiene el reporte de tres personas incomunicadas en Santa Catarina Jamixtepec, en límites con La Merced del Potrero-San Miguel del Puerto.La Coordinación Estatal de Protección Civil añadió que "Agatha" se mantiene como depresión tropical y a las 7:00 horas de este martes se localizaba a 90 kilómetros al sur de Salina Cruz.Se desplaza hacia el noreste en tierra a 13 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora.