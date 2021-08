Reportan alto flujo en filtros sanitarios

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A una semana de instalar nuevamente los filtros sanitarios en el Centro de Guadalajara, personal encargado de atenderlos reportó que ha sido alta la afluencia de visitantes en los últimos días, pese a que la Entidad se encuentra en Semáforo Rojo."Yo pienso que sí ha habido un flujo importante y creo que debería haber menos, por lo mismo que ha habido mucho contagio", comentó Alberto Flores, encargado de la atención del filtro ubicado entre la Calle 16 de Septiembre y Avenida Juárez.MURAL realizó un recorrido en la zona y se constató la gran cantidad de paseantes en el Centro tapatío, y en especial de turistas, pese a estar en un momento crítico de la pandemia."Quien no se cuida es porque no se quiere, una gripita absurda podría ser Covid. Estamos en semáforo rojo y deberían evitarse las salidas", comentó por su parte Alondra, quien atiende el filtro ubicado entre las calles 16 de Septiembre y Alcalde.Mencionan que las personas se han mostrado cooperativas al momento de acatar las medidas sanitarias.Aseguraron que eran pocas las personas que no portaban cubrebocas y menos todavía las que se negaran a recibir gel antibacterial."Ahorita no hemos tenido ningún conflicto, las personas han estado respetando las medidas sanitarias, todo está tranquilo", añadió Alberto Flores.El Gobierno de Guadalajara anunció el pasado viernes que estos 16 puntos donde se proporciona gel antibacterial y se toma la temperatura, funcionarán de viernes a domingo de la 10:00 a las 16:00 horas.En los filtros sanitarios ubicados en el Centro de Guadalajara se proporciona gel antibacterial y se toma temperatura.