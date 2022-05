Reportan con Alfaro más desapariciones

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Jalisco es tierra de desapariciones y en esta Administración el problema se ha acentuado.De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 26 de mayo había en el Estado 14 mil 953 personas ilocalizables, lo que lo posiciona como primer lugar nacional en el rubro.Si analizamos las cifras de las últimas gestiones estatales, durante todo el sexenio de Emilio González Márquez hubo mil 555 víctimas de desaparición, es decir, el 10.3 por ciento del total de personas que aún se están buscando.El problema se agudizó en el sexenio de Aristóteles Sandoval, pues entre el 1 de marzo de 2013 y el 5 de diciembre de 2018 hubo 5 mil 346 víctimas. Esto es el 35.7 por ciento de las víctimas que a la fecha continúan sin localizar.Entre el 6 de diciembre de 2018 -fecha en que inició la actual Administración- y el 26 de mayo de este año, 6 mil 376 personas desaparecieron, es decir, el 42.6 por ciento.La gestión de Alfaro también es la que más localizaciones ha registrado; según el RNPDNO hubo en este lapso 5 mil 594 personas encontradas con vida y 945 sin vida.El martes, el Gobernador presentó el "Reforzamiento de la Estrategia Estatal de Búsqueda 2022-2024", en que él destacó tres principios: hablar con la verdad, hacer de esta estrategia una prioridad de su Gobierno y atender a las familias siempre de frente. Sin embargo, las familias de personas desaparecidas no fueron convocadas para la elaboración del plan.Asimismo, en el evento se presentaron cifras que no coinciden con los datos del RNPDNO.De acuerdo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, tampoco se compartieron avances para elaborar el Reglamento de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Reglamento de la Ley de Personas Desaparecidas o los Lineamientos para la creación y operación de las células de búsqueda municipales."Hay una simulación de parte del Estado, por lo que (el jueves 26 de mayo) clausuramos simbólicamente la Comisión Estatal de Búsqueda, por la simulación y la falta de atención", expuso Héctor Flores González, del Colectivo Luz de Esperanza."Sabemos que desgraciadamente en esta Administración crece tanto esto porque no han inhibido el delito, la Fiscalía (...) tanto como la Secretaría de Seguridad y las demás corporaciones están corrompidas por el crimen organizado, ninguna investigación avanza por lo mismo", acusó.MURAL ha publicado que en la actual Administración 85 policías han sido señalados por desaparición forzada.