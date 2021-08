Reportan incipiente descenso de Covid

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 12:40 hrs.

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que las medidas de contención para frenar al Covid-19 han dado resultados mínimos.El Mandatario aseguró que el número de muertes, por fecha de defunción, ha ido a la baja. Del 1 al 7 de agosto ocurrieron 285 fallecimientos, mientras que del 8 al 14 se han contabilizado 189.El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha confirmado el fallecimiento de 358 personas en este periodo, aunque no se especifica la fecha en que murieron.Esto representa una diferencia de 169 personas que fallecieron anteriores al periodo que comprende la semana contabilizada.Desde febrero, la Secretaría de Salud Jalisco dejó de informar sobre las características de los fallecidos, que incluía la fecha de defunción. La única manera de saber cuándo murieron las personas, es analizar toda la base de datos del Gobierno Federal, pues el Estado no cuenta con esta información en su portal de Transparencia.Alfaro aseguró, en su mensaje difundido en redes sociales, que también se ha visto una reducción en el número de casos activos, el cual pasó de 10 mil 392 a 9 mil 683.El Estado no reporta el número de casos activos diarios que hay en Jalisco desde principio de año."Ya logramos iniciar un pequeño descenso y es todavía, diría, incipiente", comentó el Gobernador."Aunque vamos mejorando todavía hay un nivel de riesgo alto y necesitamos actuar con un gran sentido de responsabilidad".En cuanto a hospitalizados, reconoció que los números siguen al alza, pero se han desacelerado. La positividad se mantiene en 24.3 por ciento."En hospitalizaciones hay un crecimiento todavía, pero mucho menos rápido que lo que venía sucediendo, es decir, ya vemos una desaceleración y esperamos en los próximos días por el ciclo propio del virus que el descenso empiece a verse también en el número de personas hospitalizadas".Con estos números, el Gobernador sostuvo que el regreso presencial a clases se mantiene para el 30 de agosto, pues, además, se ha visto una reducción de casos en niños de 1 a 14 años, aunque no dio cifras.En cifrasSemana Muertes confirmadas por Sinave Muertes por fecha* Diferencia**20 al 26 de junio 66 18 4827 junio al 3 de julio 40 24 164 al 10 de julio 58 57 111 al 17 de julio 58 69 1118 al 24 de julio 101 120 1925 al 31 de julio 165 225 601 al 7 de agosto 281 285 48 al 14 de agosto 358 189 169*Muertes reportadas por el Gobierno del Estado según la fecha de defunción.** La diferencia se da debido a que las muertes ocurrieron en una fecha posterior al periodo que comprende la semana.